(red) Der Pfälzerwald-Verein Erbach lädt zur letzten Wanderung im laufenden Jahr ein. Treffpunkt ist am Sonntag, 29. Dezember, um 10 Uhr an der Peter-Schulzen-Hütte in Erbach. Die Wanderung führt an die Spickelweiher-Ruhebank und zum Industriegebiet Waldmohr, wo die Mittagsrast in der dortigen Fischerhütte abgehalten wird.