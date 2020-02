später lesen Sechs-Kilometer-Tour Seniorenwanderung der Pfälzerwäldler Teilen

(red) Am Mittwoch, 5. Februar, startet der Pfälzerwald-Verein Erbach seine erste Seniorenwanderung im neuen Jahr. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Peter-Schulzen-Hütte in Erbach. Die Wanderung führt am Wasserwerk vorbei ans Erbacher Tierheim und zum Wanderabschluss ins „Restaurant Ruble“ in Erbach.