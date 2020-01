Der Pfälzerwald-Verein Erbach lädt seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung am Sonntag, den 16. Februar um 15 Uhr ein. Tagungsort ist das „Martin-Luther-Haus“ in Erbach, Bodelschwinghstraße. red

Im Mittelpunkt stehen die Neuwahl des Vorsitzenden sowie die Tätigkeitsberichte des Vorsitzenden, Kassenwarts, Kassenprüfer, Wanderwart und der einzelnen Spartenleiter. Außerdem finden die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft, der erfolgreichen Wanderer und Walker 2019 und eine Vorschau auf das neue Wanderjahr 2020 an. Wünsche und Anträge sind bis spätestens am Samstag, 1. Februar, an den Vorsitzenden Günter Groß zu richten, wie es in der Pressemitteilung des Vereins heißt.