(red) Wer seine sportlichen Vorsätze für das Jahr 2020 umsetzen möchte, dem bietet der Pfälzerwald-Verein Erbach neben Wanderungen, auch ein wöchentliches Nordic-Walking-Training an. Der nächste Termin dafür ist am Samstag, 11. Januar, um 14 Uhr an der Peter-Schulzen-Hütte in Erbach.