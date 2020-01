Einen Führungswechsel gibt es beim Pensionärverein Jägersburg. In der Jahreshauptversammlung gab die bisherige Vorsitzende Brigitte Jung bekannt, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidieren werde.

Als Nachfolgerin wurde daraufhin einstimmig Alice Becker gewählt.

In der Sitzung begrüßte Brigitte Jung 75 Mitglieder, die den Weg ins FSV-Sportheim gefunden hatten. Bei den sich anschließenden Neuwahlen musste also ein neuer Vorstand gefunden werden. Für Alice Becker, die bislang stellvertretende Vorsitzende war und nun hochrückte, musste ebenfalls ein Nachfolger gewählt werden. Neue zweite Frau an der Spitze des Vereins ist nun Ute Cordes. Alice Becker dankte im Anschluss allen Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit, ob Kassenwart, Organisationsleitung, Schriftführer, Pressewart oder Kassenprüfer. Zum Ende der Versammlung wurde ein Film über die Unternehmungen des Vereins gezeigt.