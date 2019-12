später lesen Pfälzerwald-Verein Erbach Kleiner Umtrunk nach dem Walken Teilen

(red) Die Sparte Nordic Walking im PWV Erbach lädt für Samstag, 4. Januar, 14 Uhr, an der Peter-Schulzen-Hütte in Erbach zum Walken ein. Anschließend findet ein kleiner Umtrunk in der beheizten Hütte statt.