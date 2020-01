später lesen Termin mit Christine Maurer und Hans-Joachim Kellner Ortsvertrauensleute bieten Sprechstunde an Teilen

Am Donnerstag, 23. Januar, 16 bis 17 Uhr, bieten Christine Maurer und Hans-Joachim Kellner, die Ortsvertrauenspersonen für Homburg Ost und West, eine Sprechstunde in Raum 104, des Rathauses an. Das teilt die Stadt mit. red