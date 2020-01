Ortsrat tagt am Montag

Der Ortsrat Wörschweiler trifft sich am Montag, 13. Januar, 18 Uhr, zu seiner nächsten Sitzung im ehemaligen Bürgermeisteramt, Bierbacher Straße 41. Besprochen werden dabei unter anderem der Hangrutsch und die Baumsituation am Klosterberg. Von red

Außerdem geht es um die Arbeiten am neuen Wasserpumpenhaus. Der Zustand des so genannten Bäckerhauses in der Limbacher Straße wird ebenfalls diskutiert.