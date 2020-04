Das sonnige Wochenende verlief für die Ordnungskräfte ruhig. Es spricht für die Vernunft der Homburger, dass kein einziges Mal Bußgeld verhängt werden musste. Von Thorsten Wolf

Zwei Tage bestes Frühlingswetter, zwei Tage strenge Ausgangsbeschränkungen: Mit großer Aufmerksamkeit haben die Kommunen am vergangenen Wochenende beobachtet, ob sich die Menschen an die corona-bedingten Auflagen halten. Immerhin gilt seit dem 1. April ein neuer, der Pandemie geschuldeter Bußgeld-Katalog. Der macht es möglich, Verstöße gegen die Auflagen mit deutlichen Strafen von 200 Euro an aufwärts zu ahnden.

Am Samstagabend zogen in Homburg die Verantwortlichen von Stadt und Polizei eine erste Bilanz. Und das Ergebnis, das Homburgs Bürgermeister Michael Forster und der Leitende Polizeidirektor Peter Fuchs ziehen konnten, war durchaus positiv. Schauplatz des Pressetermins: Der Jägersburger Brückweiher, der neben dem Stadtpark, der Ruine Hohenburg und der Homburger Innenstadt einer der Hotspots ist.

An diesen Orten hatte man am zuerst erwartet, seitens der Ortspolizei- und Polizeikräfte eingreifen zu müssen. Doch im Jägersburger Naherholungsgebiet ging es ausgesprochen ruhig zu. Ein Bild, das bis zu diesem Zeitpunkt stellvertretend sei für die Gesamtlage in Homburg und den anderen saarländischen Kommunen – so Peter Fuchs, der sich in seiner Funktion als Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz beim Landespolizeipräsidium am Samstag über Homburg hinaus einen Eindruck verschafft hatte.

Fuchs machte in diesem Zusammenhang deutlich, dass es in der Verantwortung der Kommunen stehe, die Ausgangsbeschränkungen zu kontrollieren. Die Landespolizei selbst habe bei den Kontrollen eine unterstützende Funktion im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe.

Folgerichtig kam es Homburgs kommissarischem Verwaltungschef Michael Forster am Samstagabend zu, im Kreis von Mitarbeitern seiner Ortspolizeibehörde vor Ort eine Lagebild zu skizzieren. „Ich freue mich, dass die meisten Bürger vernünftig sind und die neue Rechtsverordnung und die Allgemein-Verfügung befolgen. Wir haben von Anfang an angekündigt, dass wir die kritischen Stellen in der Stadt mit den Kräften des Ordnungsamtes, unterstützt von der Feuerwehr, beobachten wollen – und einschreiten, werden, falls es nötig ist.“

So sei es die Maßgabe, Verstöße konsequent zu ahnden. Dies sei bis zur Halbzeit des Wochenendes kaum nötig gewesen, so Forster. In Einzelfällen, räumte er ein, gebe es immer wieder Situationen, in denen sich die Leute nicht an die Vorschriften hielten, dort schreite man dann ein. „Damit allen klar ist, dass es hier um die Gesundheit, im Äußersten um Leben und Tod geht.“

Im Rahmen der Amtshilfe für den Ordnungsdienst trägt auch die Freiwillige Feuerwehr in diesen Tagen ihren Anteil an den Maßnahmen zu Durchsetzung der Corona-Ausgangsbeschränkungen bei. Konkret fuhren, wie schon in den zurückliegenden beiden Wochen, am vergangenen Samstag und Sonntag Fahrzeuge der Wehr durch das Homburger Stadtgebiet und wiesen die Menschen mit Lautsprecherdurchsagen auf die Auflagen hin. Peter Nashan, Homburgs Wehrführer, berichtete da von durchweg positiven Rückmeldungen der Bevölkerung. „Mein Wunsch ist es, dass sich die Menschen weiter an die Vorgaben halten, vor allem in der kommenden Osterzeit. Die betrachte ich als sehr kritisch!“

Tatsächlich wird das kommende Wochenende mit seinen vier freien Tagen wohl zu einer Nagelprobe für die Einsatzkräfte der Ortspolizeibehörde und der Polizei. Peter Fuchs: „Wir werden seitens der Landespolizei an den Oster- und Karfeiertagen mit einer hohen Präsenz unterwegs sein. Wichtig ist, natürlich auch in Homburg, eine enge Verzahnung zwischen Ortspolizeibehörde und Polizei.“

Am Sonntag zeigte sich die Lage ähnlich handhabbar wie am Samstag. Am Nachmittag war der Jägersburger Brückweiher zwar erwartungsgemäß Ziel einiger Spaziergänger, mehr als noch am Samstag, doch schienen sich alle an die Vorgaben zu halten. Den Eindruck einer kontrollierbaren Lage vermittelte auch Homburgs Bürgermeister Michael Forster, der sich zufrieden mit dem Umgang der Menschen mit den Auflagen und Ausgangsbeschränkungen zeigte.

Die Saarländische Landespolizei zeichnete mit Blick auf unsere Region, den saarländischen Osten, ein entsprechendes Bild. So seien, laut Pressesprecher des Landespolizeipräsidiums, in dessen Zuständigkeitsbereich durch die eingesetzten Polizeikräfte weder Straftaten noch Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht worden.

FOTO: Thorsten Wolf

FOTO: Thorsten Wolf

FOTO: Thorsten Wolf