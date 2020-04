(red) Die Energieberatung der Verbraucherzentrale hat ihr Online-Vortragsangebot stark ausgebaut, da wegen der anhaltenden Corona-Krise keine Beratungen im Rathaus Homburg beziehungsweise im Rathaus Limbach stattfinden können. Von red

Am Donnerstag, 30. April, sowie am Donnerstag, 18. Juni, jeweils von 17.30 bis 18.30 Uhr steht das Thema „Fördermittel fürs Haus“ auf dem Programm.

Die alte Ölheizung soll weg, die Wände komplett oder nur zum Teil eingepackt werden? Nie waren die finanziellen Hilfen, mit denen der Staat die Bürger dabei unter die Arme greift, so umfangreich wie in diesem Jahr. Schwerpunkt des Vortrages sind die bundesweit gültigen Programme zur Förderung einer neuen Heizungsanlage und zur energetischen Sanierung der Gebäudehülle (Dach, Außenwand, oberste Geschossdecke, Bodenplatte beziehungsweise Kellerdecke und Fenster). Dieser Vortrag ist vor allem für private Haus- und Wohnungseigentümer, Vermieter und Kaufinteressenten geeignet.

Wer an dem Vortrag teilnehmen möchte, meldet sich am besten im Voraus an unter: verbraucherzentrale-energieberatung.de/veranstaltung/online-vortrag-foerdermittel-fuers-haus/. Neben den Online-Vorträgen bietet die Energieberatung der Verbraucherzentralen auch eine individuelle Beratung an. Sie findet zurzeit hauptsächlich online und telefonisch statt. Mehr Informationen gibt es auf verbraucherzentrale-energieberatung.de oder kostenfrei unter (0800) 8 09 80 24 00. Alternativ ist auch eine Rückrufberatung durch einen Energie-Experten der Verbraucherzentrale des Saarlandes möglich.

Anmeldung zur Rückrufberatung unter der Telefonnummer (0681) 5 00 89 15.