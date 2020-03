später lesen Picobello-Aktion Gartenbauverein sammelt Abfall ein Teilen

Twittern



(red) Auch in diesem Jahr will der Obst- und Gartenbauverein Homburg-Schwarzenbach bei der saarlandweiten „Picobello-Aktion“ sein soziales Engagement wieder unter Beweis stellen und wird mit seinen Helfern unterwegs sein, um Wege und Plätze in der näheren Umgebung von unachtsam weggeworfenem Müll und den „Entsorgungssünden“ einiger Mitbürger zu befreien.