(red) Der Obst- und Gartenbauverein Erbach bietet für alle Mitglieder und interessierte Hobbygärtner einen kostenlosen Obstbaum-Schnittkurs in Theorie und Praxis an. Der theoretische Teil beginnt am Donnerstag, 27. Februar, um 19.30 Uhr.