Die Jugendpsychiatrie ist neu besetzt - Umstrittener Chef in Rente Von Cathrin Elss-Seringhaus

Die Homburger Professur für Kinder- und Jugendpsychiatrie ist neu besetzt: Dr. Eva Möhler (54), Chefärztin der SHG Kliniken des Saarlandes für Kinder- und Jugendpsychiatrie, erhielt in der Staatskanzlei die Ernennungsurkunde zur Professorin an der Homburger Uniklinik.

Sie wird Lehrstuhl-Nachfolgerin von Dr. Alexander von Gontard (65), der in den Ruhestand geht. Der Direktor der Homburger Kinder- und Jugendpsychiatrie war 2019 im Zuge des Kinder-Missbrauchs-Skandals (wir berichteten mehrfach) in die Kritik geraten.

Möhler, die in Heidelberg studierte, promovierte und sich dort habilitierte, wird in der Kinder- und Jugendpsychiatrie neue Schwerpunkte setzen, etwa zur Stress- und Traumaforschung und -Behandlung. Da Möhler auch weiterhin für den saarländischen Teil der SHG-Kinder- und Jugendpsychiatrie-Kliniken zuständig bleibt, erhofft sich die Landeregierung „erhebliche Synergien (…) ebenso wie bessere Rotationsmöglichkeiten für Mitarbeiter“. Möhler, die sich insbesondere für weiblichen wissenschafltichen Nachwuchs stark machen will, tritt am 1. April an.

Von Gontards Ausscheiden aus dem Amt hat laut Staatskanzlei nichts mit den Missbrauchs-Vorfällen in Homburg zu tun. Der Klinikdirektor, der sein Amt ruhen ließ, scheide „freiwillig“, hieß es. Der Termin sei bereits vor dem Bekanntwerden vereinbart gewesen, so Pressechef Alexander Zeyer auf Nachfrage. Tatsächlich war von Gontards Ruhestands-Eintritt im Januar bei einem Gerichtstermin bekannt geworden wie auch die Tatsache, dass sich von Gontard dann mit einer eigenen Praxis niederlassen wolle.

Von Gontard war seinerzeit Vorgesetzter des Assistenzarztes, dem Missbrauch vorgeworfen wird.