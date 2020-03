Seit 2016 engagiert sich der Saarpfalz-Kreis im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesfamilienministeriums. Im Rahmen der „Partnerschaft für Demokratie“ stehen auch in der nächsten Förderphase von 2020 bis 2024 Gelder bereit, um Engagement zu fördern, Präventions- und Aufklärungsarbeit zu leisten und nachhaltige Strukturen der Auseinandersetzung mit demokratiegefährdenden Tendenzen aufzubauen. Von red

Im Zentrum der Partnerschaft steht das produktive nachhaltige Zusammenwirken von Akteuren im Landkreis. Antragsberechtigt sind gemeinnützige Träger, die mit Bürgerinnen und Bürgern aus dem Saarpfalz-Kreis Projekte zur Demokratieförderung, Extremismusprävention, interkulturellen Begegnung usw. umsetzen möchten. Bei der Projektumsetzung steht Interessenten die Koordinierungs- und Fachstelle im Adolf-Bender-Zentrum in St. Wendel beratend und begleitend zur Seite, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung in Homburg weiter.

Über die Anträge entscheidet ein Begleitausschuss, der mehrheitlich mit Vertretern der Zivilgesellschaft besetzt ist. Nachdem im Jahr 2020 in der ersten Förderrunde bisher sechs Projekte bewilligt wurden und aktuell umgesetzt werden, besteht im Zeitraum vom 23. März bis 30. April erneut die Möglichkeit, Projektanträge einzureichen. Entsprechende Unterlagen können beim federführenden Amt oder der Koordinierungs- und Fachstelle angefordert werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Weitere Informationen: Kreisjugendpfleger Ralf Dittgen, Kreisjugendamt, Telefonnummer (0 68 41) 1 04 81 11, E-Mail: ralf.dittgen@saarpfalz-kreis.de als federführendes Amt und der Koordinierungs- und Fachstelle: Adolf-Bender-Zentrum, Fabian Müller, Telefonnummer (0 68 51) 8 08 27 93, E-Mail fabian.mueller@adolf-bender.de

www.demokratie-leben.de