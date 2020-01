Die Homburger Narrenzunft zeichnete bei ihrem Neujahrsempfang am Dienstagabend den engagierten Schwarzenbacher aus. Von Thorsten Wolf

Nicht wenige hatten durchaus längere Zeit darüber gerätselt, wer in diesem Jahr aus den Händen der Homburger Narrenzunft (HNZ) die „Homburger Kanone“ erhält. Traditionsgemäß gelüftet wurde das Geheimnis am Dienstagabend beim Neujahrsempfang der Fastnachter im Kulturzentrum Saalbau: Bei den Kanonenträgern einreihen darf sich nun Manfred Schneider.

Die Laudatio hielt der erste Zunftmeister der Narrenzunft, Rüdiger Schneidewind. Er hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt im Hintergrund der Veranstaltung gehalten, bis zur Auszeichnung Schneiders zeichnete Gaby Schmitt als zweite Zunftmeisterin für den Abend verantwortlich. Ihr kam die Aufgabe zu, in der ihr wie immer eigenen Art mit der Begrüßung der Gäste in den offiziellen Teil des Neujahrsempfangs einzusteigen. Umrahmt wurde das von gefeierten Auftritten des HNZ-Tanzmariechens Selin Winterkorn und der Ballett-Abteilung des Vereins.

Dann kam der Moment, in dem Manfred Schneider, flankiert von Garde-Mädchen, Mitgliedern der Männergarde und den beiden HNZ-Eulen, auf die Bühne „eskortiert“ wurde. Schneidewind würdigte Schneider als einen, der sich über Jahrzehnte hinweg in ganz unterschiedlichen Funktionen und Ämtern dem Wohl der Gesellschaft verschrieben habe. „Viele kennen ihn unter seinem Spitznamen ‚der Tausendfüßler‘, was bereits einiges als Begründung für die heutige Auszeichnung erklärt. Denn überall, wo er ehrenamtlich tätig ist oder war, nimmt er sein Amt ernst und ist immer vor Ort.“ In der Folge ließ Schneidewind die zahlreichen Engagements Schneiders Revue passieren: 35 Jahre Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Schwarzenbach, 25 Jahre Ortsvertrauensmann in Schwarzenbach (bis 2019), seit 1999 und bis heute Schiedsmann im Schiedsbereich Homburg, bis 1994 Mitglied im Kreistag. Gerade Schneiders kommunalpolitisches Engagement für seinen Heimatstadtteil Schwarzenbach rückte Schneidewind in den Fokus seiner Laudatio.

Hier habe der nun neue Kanonenträger weitere, ehrenamtliche Posten übernommen und im Ort Impulse gesetzt: Als Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins, als Mitbegründer des Dorffestes und als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Schwarzenbacher Vereine. Auch die mehrjährige Tätigkeit des Diplom-Sozialwirts Schneider bei der Awo Saarland in unterschiedlichen Funktionen ließ Schneidewind nicht unerwähnt, ebenso wenig Schneiders Einsatz als Beisitzer beim Sozialgericht oder als Schöffe beim Landgericht und beim Jugend-Schöffengericht.

All dieses ehrenamtliche Engagement wurde 2017 mit dem Bundesverdienstorden gewürdigt, nun ist Manfred Schneider auch Träger der „Homburger Kanone“. Die wurde am Dienstag zum 16. Mal verliehen, zu den Geehrten der vergangenen Jahre zählen unter anderem Gerhard Wagner (früherer Ortsvertrauensmann Beeden), Professor Rudolf Bock (Universitätsklinikum), Heinrich Biewer (Narrenzunft), Hans Ecker (Kommunalpolitiker), Marlene Schneider (Kommunalpolitikerin) Margot Ecker (Unternehmerin), Christel Steitz und zuletzt im vergangenen Jahr Professor Sven Gottschling. Manfred Schneider selbst betonte, dass er sich im Kreis dieser Preisträger durchaus wohl fühle, „da fühle ich mich in guter Gesellschaft“. Und: „Es gäbe viel zu erzählen vom Beginn meines Arbeitslebens an.“ Dies habe für ihn mit 16 bei der AOK begonnen und dann auf den Tag genau 45 Jahre gedauert. Mit einem Augenzwinkern kommentierte Schneider dieses Berufsleben so. „Einige sagen, ich wäre nur anwesend gewesen. Das macht nichts, das trifft für andere auch zu.“ Sein Vierteljahrhundert als Ortsvertrauensmann von Schwarzenbach nannte er eine Zeit als „so etwas Ähnliches wie der Bürgermeister eines Stadtteiles – nur ohne Parlament, was manchmal auch gut ist“. In dieser Zeit habe er vieles erlebt, als besonders einschneidend nannte er die Schließung der Grundschule in Schwarzenbach. Aus seiner Sicht sei diese Schließung, eine von rund 80 im ganzen Saarland, nicht gerechtfertigt. „Aber die Lehrer werden das vielleicht anders bewerten. Aber das ist längst vorbei.“ Abschließend rief Schneider die Bürger dazu auf, nicht neidvoll zu agieren. „Neid ist der größte Gegner dieser Gesellschaft.“