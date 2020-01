So langsam heißt es wieder Narrenkappe richten und Kostüme raussuchen. Die Hochphase der närrischen Zeit rückt näher. Hier die Fastnachts-Termine, soweit sie uns gemeldet wurden. Von Jennifer Klein

Homburg Seniorenfasching im Saalbau: An den beiden Sonntagen 9. und 16. Februar lädt die Kreisstadt Homburg Homburger Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahre zu einem Faschingsnachmittag ins Kulturzentrum Saalbau ein. Das Programm beginnt um 14.11 Uhr. Es wird von der Homburger Narrenzunft gestaltet und steht unter dem Motto „Weite Wüsten, heißer Sand – die HNZ im Morgenland“. Bei schwungvollen Schau- und Gardetänzen, lustigen Vorträgen und Büttenreden sowie Livemusik der Gruppe Take Five ist für jeden Geschmack etwas dabei. Am Sonntag, 9. Februar, sind die Bürgerinnen und Bürger aus den Stadtteilen Homburg-Mitte, Beeden, Schwarzenbach und Wörschweiler eingeladen, am Sonntag, 16. Februar, Bürgerinnen und Bürger aus den Stadtteilen Erbach, Reiskirchen, Bruchhof und Sanddorf. Freibleibende Plätze können von Senioren aus anderen Stadtteilen genutzt werden. Für Verpflegung und Kaffee ist gesorgt; es wird jedoch darum gebeten, Kaffeegedecke selbst mitzubringen. Der Eintritt ist frei.

Die Homburger Narrenzunft (HNZ) lädt zu ihrer Prunksitzung am Samstag, 22. Februar, in den Saalbau in Homburg ein. Das Motto ist: „Weite Wüsten, heißer Sand – die HNZ im Morgenland“.

Am Fastnachtsdienstag, 25. Februar, findet der traditionelle Kinderfasching statt. Hier dürfen sich die kleinen und großen Besucher auf keinen geringeren als den amtierenden Deutschen Vizemeister der Großillusion, Maxime Maurice, freuen.

Der Kartenvorverkauf für die HNZ-Prunksitzung findet am Samstag, 1 Februar, von 10 bis 12 Uhr im Vin!oh am Marktplatz statt. Ab Montag, 3. Februar, werden die Restkarten auf der Geschäftsstelle des FC 08 Homburg, Rondell 4, Homburg verkauft.

Erbach: Der SSV Homburg-Erbach 1982 e.V. lädt zum Weiberfasching am Donnerstag, 20. Februar, Weiberfasching Erbach, 20.11 bis 2 Uhr, im Sportzentrum in Homburg-Erbach. Der Verein konnte wie im vergangenen Jahr die beiden Bands Firma Holunder und Paragon verpflichten, die mit Rock/Pop und Stimmungsliedern einheizen werden. Wie jedes Jahr wartet in der Halle die längste Biertheke (SSV Homburg-Erbach und neu in diesem Jahr die Fußballer der SG Erbach) im Saarland und eine Bar mit allerlei Hochprozentigem. Vor der Halle gibt es Pizza und Crepes.

Tickets gibt es bei Textil Ecker, Dürerstraße 146 in Erbach, in der Sportgaststätte SV Reiskirchen am Fußballplatz in Reiskirchen, im Sportheim der SG Erbach, bei Schreibwaren Trimpl in Erbach, Dürerstraße, Lederwaren Scheu, Eisenbahnstraße Homburg und an der Abendkasse und online: https://ssv-homburg-erbach.de/ Der Erlös ist zugunsten der Sport-Jugend.

Kirrberg: Die Freunde Kerbricher Fasenacht (FKF) feiern unter dem Motto „Sonne, Palmen, Meer und Strand – die Südsee ist in Narrenhand“ in der Lambsbachhalle. Bei allen Veranstaltungen gibt es neben Büttenreden und Tänzen, auch wieder kulinarische Highlights aus der FKF-Küche. Los geht’s am Samstag, 15. Februar, um 19.11 Uhr mit der ersten Kappensitzung. Am Dienstag, 18. Februar, um 14.33 Uhr, findet der Seniorenfasching statt. Hier bekommt jeder Gast eine kleine Extra-Überraschung. Die Bürgerhauserstürmung mit dem „Umzug für Arme“ und anschließender Megaparty ist am Donnerstag, 20. Februar, ab 10.33 Uhr. Die Kids kommen am Samstag, 22. Februar, ab 14.33 Uhr bei der Kinderfastnacht auf ihre Kosten. Die zweite Kappensitzung ist dann am Sonntag, 23. Februar, ab 19.11 Uhr.

Der Kartenvorverkauf für die beiden Kappensitzungen findet am Samstag, 1. Februar, im Bürgerhaus statt. Die Nummernvergabe startet ab 10 Uhr.

Bexbach: Am „Fetten Donnerstag“, 20. Februar, ab 14.30 Uhr, stürmt die MGM gemeinsam mit der Blätsch und allen Bexbacher Faasebooze das Rathaus, am Sonntag, 23. Februar, ab 13 Uhr, gibt‘s dann natürlich auch wieder den großen Umzug und den närrischen Jahrmarkt auf dem Aloys-Nesseler-Platz.

Die Bexbacher Karnevalsgesellschaft Die Blätsch lädt zur Prunksitzung am Samstag, 15. Februar, 19.11 Uhr, in der Dorfhalle Limbach.

Karten (ab 11 Euro) im Vorverkauf werktags von 8 bis 16 Uhr bei Zahlenwerk GmbH, BCB, Kleinottweilerstraße 75.

Das Kinderkostümfest der Blätsch ist am Sonntag, 16. Februar, 15.11 Uhr, im Volkshaus Oberbexbach, Einlass ab 14.15 Uhr, Eintritt Kinder und Erwachsene: zwei Euro.

Oberbexbach: Die MGM - Mer gehn metsamme lädt am Samstag, 31. Januar, 19.11 Uhr, zur Prunksitzung ins Volkshaus Oberbexbach. Am Samstag, 8. Februar, ab 19.11 Uhr, steigt die Kostümsitzung im Oberbexbacher Volkshaus. Am Fastnachtsdienstag, 25. Februar, 15 Uhr, ist das MGM-Kinderkostümfest im Volkshaus Oberbexbach.

Höchen: Der Ortsrat Höchen lädt mit engagierten Eltern und dem Förderverein „Unser Höchen“ zum Kinderfasching 2020 ein, in Höchen in der Unterkirche, am 22. Februar, 15 bis 18 Uhr. Eintritt: 1 Euro

Kirkel Die Kirkeler Burgnarren bitten zur Gala-Prunksitzung am Samstag, 8. Februar, 19.11 Uhr, in der Burghalle in Kirkel, Unnerweg.

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Kirkel, Löschbezirk Kirkel-Neuhäusel e.V., lädt an Faschingssamstag, 22. Februar, ab 19.11 Uhr, zur „Fasenacht bei der Feuerwehr XXL“ ein. Der Eintritt ist frei. In der närrisch geschmückten Fahrzeughalle gibt es Live-Musik, Getränke, Essen sowie eine Cocktailbar. Sämtliche Einnahmen gehen zugunsten des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr.