Die Arbeiten auf der Erbach-Umgehung schreiten voran. Ab Dienstag kann man wieder über die Bahnbrücke in die Innenstadt. Von Thorsten Wolf

Seit Anfang März 2018 laufen die Sanierungsarbeiten an der L 118, der Robert-Bosch-Straße/Saarpfalzstraße, zwischen Homburg und Jägersburg. Ab dieser Woche wird sich da für den Verkehr in Richtung Homburger Innenstadt einiges ändern, denn: Musste man, von Jägersburg kommend, bislang über offizielle Umleitungen oder inoffizielle Schleichwege in die City fahren, kann man nun wieder direkt auf der Erbach-Umgehung bleiben.

„Die Fahrtrichtung Reiskirchen/Jägersburg wird zwar gesperrt, in der Gegenrichtung wird aber eine zweistreifige, gegenläufige Verkehrsführung eingerichtet. Die L 118, die Robert-Bosch-Straße, ist im Baubereich in beiden Richtungen befahrbar. Der Verkehr wird jeweils mit einem Fahrstreifen am Baufeld vorbeigeführt“, so Christian Altmann vom Landesbetrieb für Straßenbau in Neunkirchen. Eingerichtet werde dieser neue Bauabschnitt an diesem Montag, über die Bahnbrücke kann man dann voraussichtlich ab Dienstag fahren. Konkret umfasse der vierte Bauabschnitt den Streckenbereich zwischen der Kreuzung/Einmündung „Ostring/Real-Markt“ und der Zufahrt zu „In den Rohrwiesen“. Christian Altmann: „Dieser Bauabschnitt erstreckt sich über rund 280 Meter. Der Verkehr im Kreuzungsbereich ‚Ostring/Real-Markt‘ wird während der Bauarbeiten über eine vorübergehende, verkehrsabhängige Ampel geregelt.“ Diese Anlage regele dabei die Verkehrsströme an der Kreuzung Robert-Bosch-Straße/Ostring/Einfahrt Real, „also die sich kreuzenden Verkehre der L 118 mit den Ein- und Ausfahrten Ostring und Real“.

Abgeschlossen seien die Arbeiten bei diesem Bauabschnitt voraussichtlich am 5. Mai. Altmann machte auch deutlich, dass man bei den Arbeiten zur Sanierung der Erbach-Umgehung im Zeitplan liege. Dies ist nicht ganz unwichtig, steht doch im Sommer die zeitweise Vollsperrung der B 423 im Zuge der Umbauarbeiten des Autobahnanschlusses Homburg/Bexbach auf dem Plan. In dieser Phase sollen die Arbeiten an der L 118 ruhen, um so entsprechende Umleitungsoptionen zu gewährleisten (wir berichteten). Der Umbau des Autobahnanschlusses ist damit auch Impuls für die Instandsetzung der L 118, denn die Arbeiten dort sind selbst Teil der anstehenden Arbeiten am A 6-Anschluss Homburg-Bexbach mit einem Ausbau auf drei Ohren. Bei dieser Baumaßnahme sollen die Maßnahmen wie gesagt im Sommer 2020 beginnen. Die Arbeiten an der Erbach-Umgehung werden deswegen während des Sommers unterbrochen, da die Strecke dann zeitweise während der Arbeiten am Autobahnanschluss als Umleitung genutzt werden soll – und deswegen jetzt entsprechend auf Vordermann gebracht wird.

Viel Spielraum für Verzögerungen hat man damit beim ersten Teil der Sanierung der Verkehrsader L 118 zwischen Jägersburg und Homburg nicht, denn: Verschieben kann man die Vollsperrung der B 423 im Sommer nicht. Das hatte der LfS auf Nachfrage unserer Zeitung schon Anfang des Jahres klar gemacht. Dann wird nämlich die B 423 unter der Autobahnbrücke an der Abfahrt tiefer gelegt und an der Autobahnbrücke gebaut. Deswegen sollen die aktuellen Arbeiten an der L 118 auch unbedingt bis Ende Juni beendet sein. Gewährleisten soll das eine kontinuierliche Bauzeitenüberwachung und gegebenenfalls eine Aufstockung mit Personal und Gerätschaften.

Ingesamt investiert der Landesbetrieb für Straßenbau knapp 3,3 Millionen Euro in die Sanierung der Straßendecke der Erbach-Umgehung. Auf einer Länge von insgesamt 5,5 Kilometern wird diese erneuert. Betroffen ist damit eine der wichtigen Homburger Verkehrsadern als Zubringer aus dem Bereich Jägerburg/Landesgrenze Rheinland-Pfalz in Richtung Homburger Innenstadt. Vor allem die Sperrung des „Nadelöhrs“ Bahnbrücke hatte in den zurückliegenden Wochen seit Beginn der Arbeiten im März für eine Verkehrszunahme im Bereich der Erbacher Steinbachstraße und der Berliner Straße als Ausweichstrecken gesorgt. Wennglich sich die Situation noch glimpflich gestaltete, da das Verkehrsaufkommen wegen der Corona-Krise nicht so hoch wie üblich war.

Nach den großen Ferien und der damit verbundenen „Sommerpause“ für die Sanierungsarbeiten an der L 118, also ab dem 17. August, laufen dann schließlich die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung von der Berliner Straße aus bis in die Ortsdurchfahrt Jägersburg hinein, auch hier wieder in unterschiedlichen Baufenstern mit verschiedenen Vollsperrungen. Insgesamt geht der Landesbetrieb davon aus, dass sich diese bis Ende 2020 hinziehen.

FOTO: Thorsten Wolf