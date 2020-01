später lesen Pfälzerwald-Verein Homburg Wanderung führt zur Schutzhütte Teilen

An diesem Sonntag, 5. Januar, steht die nächste Wanderung des Pfälzerwald-Vereins Homburg an. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Jahnhütte. Die Wanderung führt dann zur im Wald gelegenen Schutzhütte. red