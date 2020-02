später lesen Ab Mittwoch, 4. März Musikprojekt im Jugendtreff Check-Point Teilen

Der Jugendtreff CheckPoint Erbach der Arbeiterwohlfahrt „SPN“ bietet von März bis Oktober des laufenden Jahres das Projekt „Make your own sounds“ an. Im hauseigenen Musikstudio können die Teilnehmer unter fachkundiger Anleitung eigene Songs und Texte kreieren, die abgemischt und auf CD aufgenommen werden.