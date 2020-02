später lesen Nach Sturm Sabine Müllabfuhr wird nachgeholt: Tonnen sollen stehen bleiben Teilen

Twittern



Das Wertstoffzentrum am Zunderbaum in Homburg war am Montag, 10. Februar, aufgrund der schwierigen Witterungsbedingungen den ganzen Tag über geschlossen. Ab Dienstag soll es aber wieder normal geöffnet sein, hieß es dazu von der Stadtverwaltung. red