Erste Verkehrsmaßnahmen in Beeden umgesetzt

Wie kann die Pirminiusstraße in Beeden so umgestaltet werden, dass die Verkehrs- und Lärmbelastung für die Anwohner dort deutlich reduziert wird? Und auf welchem Weg kann die Verkehrssicherheit erhöht werden? Von Eric Kolling

Solche Fragen standen nach Bürgerprotesten Anfang des Jahres im Mittelpunkt einer Debatte im „Sälchen“ der protestantischen Kirchengemeinde. Mit am Tisch saßen neben Anwohnern Ortsvertrauensfrau Karin Lauer (Grüne), Bürgermeister Michael Forster (CDU), Vertreter seiner Ortspolizeibehörde und seines Baumamtes, Polizisten und Mitarbeiter des Autohauses Scherer. Das Fazit damals: Im Frühherbst solle es nochmals einen solchen Runden Tisch geben, bei dem die Beeder überprüften, welche ihrer Forderungen schon umgesetzt sind. Forster kündigte an, das Thema sofort anzugehen.

Was ist inzwischen passiert? Die Stadtpressestelle erklärt auf Anfrage: „Die Beschilderung wurde kurzfristig überarbeitet und teilweise ergänzt. Auch ist mittlerweile das Durchfahrtsverbot für den Schwerlastverkehr in den digitalen Kartendiensten hinterlegt.“

Was Messungen und Überwachung angehe, habe man im Februar mit den Verkehrszählungen begonnen. Laut Auskunft des Ordnungsamts liege aktuell noch kein abschließendes Ergebnis vor, da aufgrund der Corona-Krise nicht alle Zählungen hätten durchgeführt werden können. Diese würden jedoch zu gegebener Zeit nachgeholt. Derzeit sei in der Pirminiusstraße - quasi dauerhaft - auch die städtische Geschwindigkeitsanzeigetafel positioniert. Darüber hinaus habe man eine erhöhte Frequenz in Sachen Verkehrsüberwachung beim Saarpfalz-Kreis angefragt.