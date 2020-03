Kein Punkt, 146 Gegentore, Personalnot und ein Hartplatz, auf dem das Unkraut sprießt. Trotzdem beißen die Spieler vom A-Klasse-Schlusslicht auf die Zähne. Von Stefan Holzhauser

Sämtliche 16 Saisonspiele verloren, ein Torverhältnis von 9:146 – und die Heimspiele werden nicht auf weichem Rasen, sondern roter Erde ausgetragen. Dennoch ist beim Schlusslicht der Fußball-Kreisliga A Saarpfalz, dem TuS Wörschweiler, Aufgeben keine Option. Auch in Wörschweiler ruht derzeit aufgrund der Corona-Krise der Ball. Für die Fußballer des 1905 gegründeten Traditionsvereins bietet sich so zumindest in sportlicher Hinsicht die Gelegenheit, etwas durchzuschnaufen.

„Natürlich steht die Gesundheit an oberster Stelle. Man muss allerdings sagen, dass sich durch Corona am Trainingsbetrieb eigentlich nicht viel geändert hat – es war ja auch bereits vorher bei uns nicht wirklich mehr viel los“, meint Abteilungsleiter Klaus Dincher mit einer Portion Galgenhumor. Er erklärt: „Die letzten Ergebnisse waren was die Motivation angeht, sehr belastend. Und irgendwann kannst du auch nicht mehr hören: ‚Es ist toll, dass die immer noch antreten’. Wenn wir eines hier nicht brauchen, ist das Mitleid. Dafür sind wir alle viel zu sehr Fußballer und versuchen Sonntag für Sonntag respektable Ergebnisse zu erzielen.“

Bevor das Corona-Virus den Spielbetrieb lahmlegte, hatte es in der Liga zwei schallende Ohrfeigen für den TuS gegeben. Zunächst kam das Schlusslicht beim Tabellendritten DJK Elversberg mit 0:19 unter die Räder, ehe es eine Woche später auch beim auf Rang sechs platzierten SV Schwarzenbach II im Lokalderby eine 0:16-Packung gab. Der Tabellenletzte war mit Trainer Jürgen Knörr in die Saison gegangen. Nach dessen Rücktritt sprang vorübergehend Markus Stegmann als Interimscoach ein. Und nun soll bis zum Saisonende der Spieler Miklos Kadar versuchen, den Laden am Laufen zu halten. Die Voraussetzungen dafür sind alles andere als optimal. Nicht nur was das sportliche anbelangt. Der Hartplatz wurde zwar mit einem neuem Oberbelag versehen, aber die Verantwortlichen kämpfen stets gegen das sprießende Unkraut.

„Für uns geht es darum, weiter in der Wertung zu bleiben. Bis zum Saisonende sollten wir schon sonntags stets elf bis zwölf Spieler zusammenbekommen. Dies reicht auf jeden Fall aus, um antreten zu können“, meint Dincher. Gleichzeitig werde in Wörschweiler überlegt, den Spielbetrieb ab der nächsten Runde wieder auf breitere Füße zu stellen. Zu den konkreten Plänen, wie dies geschehen könne, wolle man sich demnächst näher äußern. Und bis dahin gilt es im Homburger Vorort, weiterhin Sonntag für Sonntag auf die Zähne zu beißen und aus den vorhandenen Möglichkeiten das Beste herauszuholen.

Derzeit wird beim TuS Wörschweiler nur noch Fußball als Sportart angeboten. Es gibt ungefähr 40 Mitglieder und neben der ersten Mannschaft noch eine AH. Diese tritt allerdings nur alle drei bis vier Wochen mit Hilfe von Gastspielern an. Dennoch sind auch diese Begegnungen der Routiniers extrem wichtig, um den Zusammenhalt innerhalb des Clubs zu fördern, sagt Dincher. Die gute Kameradschaft soll auch künftig das starke Argument sein, dem Verein die Treue zu halten. Auch dann, wenn sonntags auf roter Erde, statt auf grünem Rasen gespielt wird. Und beim Abpfiff erneut kein Sieg gefeiert werden kann.