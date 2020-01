später lesen Mit Landtagspräsident Stephan Toscani CDU Jägersburg: Neujahrsempfang am 6. Januar Teilen

Die CDU Jägersburg Altbreitenfelderhof Websweiler, mit ihrem Vorsitzenden Peter Fuchs, lädt zum Neujahrsempfang ein. Am Montag, 6. Januar, um 19 Uhr, sind alle Bürgerinnen und Bürger, Vertreter der Vereine sowie Geschäftsleute in den barrierefreien Dorfgemeinschaftsraum in der „neuen“ Schule, in der Jägersburger Ortsmitte willkommen. red