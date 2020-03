später lesen Vom 30. Juni bis 3. Juli Landfrauen fahren nach Essen Teilen

Twittern



Die Saar-Landfrauen bieten vom 30. Juni bis 3. Juli einen Besuch des deutschen Landfrauen-Tags in Essen an. Das Reisepaket beinhaltet die Busfahrt, drei Übernachtungen in einem Hotel, zwei Abendessen und einen Mittagsimbiss, Führung durch die Villa Hügel, Besuch des Mutter-Tochter-Gartens, eine „Tour de Ruhr“ mit Besuch der Zeche Zollverein und der Margarethenhöhe, Fachbesuche und Besichtigungen sowie den Eintritt zum Landfrauen-Tag.