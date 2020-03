später lesen Projekt Stimme 60 Plus Kursangebot des Frauenbüros Teilen

Twittern



Das Frauenbüro des Saarpfalz-Kreises bietet einen Kurs zur Stimmbildung für Frauen ab 60 Jahre an. Der Kurs findet ab Freitag, dem 3. April, und an weiteren fünf Freitagen von 10 bis 11.30 Uhr im Frauenforum am Homburger Scheffelplatz statt. Von red