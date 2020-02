später lesen Angebote an Anfang März Frauenbüro bietet Zumbakurse an Teilen

Das Frauenbüro des Saarpfalz-Kreises bietet zwei Zumba-Kurse an. Diese finden ab Mittwoch, 4. März, von 18 bis 19 Uhr und an neun weiteren Mittwochabenden sowie ab Donnerstag, 5. März, von 17.45 bis 18.45 Uhr und an weiteren neun Donnerstagabenden im Frauenforum am Homburger Scheffelplatz statt. red