Die Stadt plant eine neue Möglichkeit für Urnenbestattungen im Forst. Allerdings gibt es Kritik am vorgesehenen Standort an der ehemaligen Waldbühne am Rabenhorst. Die Grünen fordern in einem Antrag, diese Waldruhestätte am Hauptfriedhof einzurichten. Von Ulrike Stumm

Wird aus den Plänen der Stadt Homburg Wirklichkeit, dann soll es bald eine Waldruhestätte geben als alternative Form für Urnenbestattungen. Doch so ganz reibungslos läuft die Umsetzung nicht. Es gibt weiter Diskussionen um den Standort: die ehemalige Waldbühne am Rabenhorst. Das kam schon bei den Anwohnern nicht besonders gut an. Bei einer Infoveranstaltung im November gab es an dem Vorhaben viel Kritik. Und bereits da wurde die Frage gestellt, warum diese Ruhestätte ausgerechnet hier entstehen soll. Schließlich war die Bühne in früheren Jahren ein beliebter Veranstaltungsort, lockte regelmäßig auch richtig viele Besucher. Es gab hier beispielsweise Kindertheater, Kinonächte, Folkfestivals. Mittlerweile ist sie allerdings ziemlich in die Jahre gekommen. Eine Sanierung wäre teuer.

Nun haben sich auch die Homburger Grünen zu diesem Thema zu Wort gemeldet. Sie haben in die Stadtratssitzung Mitte Februar einen Antrag eingebracht, in dem sie fordern, dass die Waldruhestätte auf dem Gelände des Hauptfriedhofs anstatt an der Waldbühne entstehen soll. Grundsätzlich halte man die Erweiterung der Bestattungsmöglichkeiten für ein „erstrebenswertes Ziel“, heißt es darin. Die Maßgabe an die Verwaltung sei es gewesen, einen Waldstandort außerhalb des bestehenden Hauptfriedhofes zu finden. In zwei Ausschüssen seien dann auch die unterschiedlichen Stellen vorgestellt worden, in der engeren Wahl: ein Waldstück direkt am Hauptfriedhof am Fuß des Schlossbergs und als zweite Wahl die Waldbühne. Das Problem: Der Saarforst habe das Grundstück am Friedhof nur im Tausch gegen städtische Flächen abgeben wollen. Schon bei der Anwohner-Veranstaltung im November hatte Dieter Dorda, der zuständige Leiter der Abteilung für Grünflächen und Umwelt der Stadt, die gescheiterten Verhandlungen mit dem Saarforst angeführt und betont, dass die Stadt bei dem Tauschgeschäft einen wirtschaftlichen Nachteil erlitten habe. Überzeugen vom Standort Waldbühne konnte er die Kritiker im Saal damit aber nicht.

Nun legen die Grünen eine andere Lösung nahe, direkt auf dem Hauptfriedhof. Auf dessen Gelände befänden sich „zum einen große Freiflächen, die mit Bäumen bepflanzt werden könnten. Zum anderen enthält der Ehrenfriedhof auch Waldflächen, die als Waldruhestätte durchaus nutzbar sind“, heißt es im Antrag zur Erläuterung. Gegen den Standort Waldbühne sprächen auch die zusätzlichen Kosten, die hier anfielen. So müssten etwa zwei Hütten und ein Zaun abgerissen werden, es müssten eventuell Wege angelegt werden, die Ruhestätte müsste vom restlichen Wald abgegrenzt werden. Die Grünen schätzen, dass dafür einmalig rund 8000 bis 10 000 Euro in die Hand genommen werden müssten. Zudem müsse hier eine entsprechende Infrastruktur, etwa Toiletten, eingerichtet werden, die es am Friedhof bereits gebe. Sie schlagen daher vor, „von den bisherigen Planungen einer Waldruhestätte an der Waldbühne Abstand zu nehmen“, vielmehr schlagen sie dafür das beschriebene Gelände des Hauptfriedhofes vor.

„Wir wollen damit eine kostengünstigere Alternative bei Nutzung der bestehenden Infrastruktur erreichen. Zudem ließe sich damit auch die Waldbühne als attraktiver Veranstaltungsraum eventuell reaktivieren; dies wäre ansonsten ja ausgeschlossen“, schreibt Marc Piazolo zum Vorschlag der Grünen. Eine Ruhestätte auf dem Hauptfriedhof entspreche zudem am ehesten dem ursprünglichen Willen der Ratsmitglieder.

Anderer Meinung sind die Homburger Sozialdemokraten. Der Vorsitzende der Stadtratsfraktion, Wilfried Bohn, betonte am Freitagabend beim Neujahrsempfang seiner Partei im Saalbau, dass man den Alternativ-Standort an der Waldbühne unterstütze. „Mit dem Lieblingsstandort auf dem Hauptfriedhof funktioniert es leider aus den unterschiedlichsten Gründen nicht.“ Es nütze nichts, an dieser Lösung festzuhalten, sie käme für die Stadt zu teuer, sagte Bohn.

In der nächsten Ratssitzung könnte es also spannend werden, geplanter Termin ist der 13. Februar, 17.30 Uhr im Homburger Rathaus am Forum: Denn eigentlich ist vorgesehen, dass es bereits ab diesem Frühjahr die Möglichkeit einer Urnenbestattung in einem naturbelassenen Wald geben soll – so die Informationen im November, Voraussetzung: Es gibt einen abschließenden Stadtratsbeschluss. Bei der Infoveranstaltung hatte man übrigens auch vorgestellt, wie so eine Ruhestätte aussieht. So sind die Grabflächen nicht, wie andernorts, einem Baum zugeordnet. Es soll auch auf den Grabstellen keine Hinweise auf Verstorbene geben. Allerdings soll es am Eingang einen großen Stein geben, auf dem die Namen der dort Bestatteten zu finden sind.

