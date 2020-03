Wegen der Corona-Pandemie reduziert die Kreissparkasse Saarpfalz ab sofort die Öffnungszeiten einzelner Geschäftsstellen. Generell schließen alle Filialen ab sofort um 16 Uhr. Die erweiterten Öffnungszeiten einzelner Filialen entfallen. Die Geschäftsstelle in der Homburger Talstraße sowie in St. Ingbert, Am Markt, sind ab sofort nicht mehr durchgehend geöffnet. Die neuen Zeiten: Montag bis Freitag, 8.30 bis 12 sowie 13 bis 16 Uhr. Wegen personeller Engpässe kann es in den nächsten Tagen zu der Situation kommen, dass in einzelnen Geschäftsstellen tageweise kein persönlicher Service angeboten werden kann. In allen Geschäftsstellen stehen jedoch die SB-Geräte und Geldautomaten weiterhin zur Verfügung.

Tagesaktuelle Infos unter www.ksk-saarpfalz.de oder im Service-Center unter der Telefonnummer (0 68 41) 1000.