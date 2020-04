Das Konzert von Jennifer Waack in „Mandy’s Lounge“ wird am Dienstag auf Facebook gezeigt. Von Sebastian Dingler

Sängerin Jennifer Waack hätte ohnehin demnächst einen Konzerttermin in der Homburger Musikkneipe „Mandy’s Lounge“ gehabt, nämlich am 25. April. Dann wäre sie in Begleitung des Gitarristen Thomas Wainer aufgetreten. Jetzt wurde das Konzert sozusagen vorverlegt – und natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt. Eine Initiative der Arbeitskammer hatte die Konzertaufzeichnung möglich gemacht. In Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium führt die saarländische Institution derzeit eine Reihe durch, die sowohl lokale Künstler als auch Musikkneipen unterstützt (wir berichteten). Beide leiden ja sehr unter den derzeitigen Ausgangsbeschränkungen. So richtiges Licht am Ende des Tunnels ist auch noch nicht zu erkennen, was Livekonzerte betrifft.

Die Referentin der Geschäftsführung der Arbeitskammer, Isabel Winzer, erzählte am Rande, wie man auf die Idee für die Reihe gekommen war: „Wir haben mitbekommen, dass sich jetzt viele Musiker im Wohnzimmer abfilmen, da waren oft weder Sound noch Bild richtig gut. Also haben wir dienstags beschlossen, dass wir das machen, donnerstags das Kultusministerium angeschrieben, und am Samstag war unser erster Drehtag.“ Ministerin Christine Streichert-Clivot habe die Idee gern unterstützt.

Mitgebracht hatte Jennifer Waack den renommierten Pianisten Achim Schneider, der häufiger auch vom saarländischen Staatstheater engagiert wird. Er begleitete routiniert und dezent. Auch Waack ist Profi, sie sang schon bei Glasperlenspiel im Background-Chor und betreibt Gesangsschulen in Saarbrücken und Ensdorf. Beiden Musikern bricht derzeit natürlich finanziell viel weg aufgrund der Krise. Während Waack schon Unterstützung durch das Land erhalten hat, will Schneider den Antrag noch stellen. Bei aller Professionalität war die Sängerin dennoch etwas verunsichert aufgrund der ungewohnten Situation: „Wenn jetzt 200 Leute da wären, wäre das kein Problem. Aber so ist das einfach seltsam“, meinte sie.

Gefühlvolle Balladen sind ihre Domäne. Das Programm begann sie mit „Meer sein“ von Silbermond, einem Song, in dem es passenderweise heißt: „Wie gefangen, Quarantäne, völlig isoliert“. Zum nächsten Song, „Breathing“ von Ariana Grande, sagte Waack, wir sollten alle mal ein bisschen durchatmen. Und auch „Über sieben Brücken muss du gehen“ passte gut ins Corona-Repertoire, heißt es doch darin: „Sieben dunkle Jahre überstehen“. Okay, so lange wird die Krise hoffentlich nicht dauern, dennoch beschreibt der Song gut das Überstehen einer schlimmen Zeit.

Mariah Carey habe ihre Kindheit sehr geprägt, meinte Jennifer Waack zum nächsten Song „Hero“. Da war die Sängerin in ihrem Element: Die vielen Ornamente und die schwierigen Phrasierungen ihres US-amerikanischen Vorbilds meisterte sie mit Bravour. „Bei diesen Balladen kann man seine Stimme zeigen“, sagte sie hinterher selbstbewusst. So war das auch beim nächsten Lied, „Hör auf deinen Bauch“ von Sarah Connor. Der Song darauf verfolgte das gleiche Thema, nur auf Englisch: „The Voice Within’“ von Christina Aguilera beschreibt ebenfalls das Vertrauen auf die innere Stimme – „Gänsehaut“, meinte Wirtin Mandy Trautmann zu Waacks Interpretation.

Die Sängerin trägt übrigens derzeit noch mehr als nur eine innere Stimme mit sich: Sie ist im neunten Monat schwanger mit ihrem ersten Kind, Papa ist Guildo Horns Schlagzeuger Sascha Waack. „Sobald ich singe, ist sie ruhig, sonst ist sie nur am Treten“, meinte die werdende Mutter. Offenbar hört da in ihr jemand schon ganz genau zu, wenn sie singt. Mit dem Song „Freundschaft“ für „die, die sich leider nicht sehen können aufgrund der aktuellen Situation“, beendete Waack ihr Programm.

Das Konzert wurde nicht live ins Netz gestellt, sondern wird am kommenden Dienstag, 21. April, um 19 Uhr auf der Facebook-Seite der Arbeitskammer des Saarlandes gezeigt. Anschließend wird das Konzert außerdem auf Youtube hochgeladen.