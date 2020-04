Vielerorts sorgten die geschlossenen Wertstoffhöfe für Unmut. Es gab und gibt mehr wilde Müllablagerungen im Wald und an den Containerstandplätzen. Ab dem heutigen Montag dürfen Wertstoffhöfe und Kompostieranlagen nun wieder öffnen. Von Jennifer Klein

Einiges an Disziplin wird den Bürgern zurzeit abverlangt: Ausgangsbeschränkungen sind einzuhalten, auf Abstand gehen ist das Gebot der Stunde. Und wenn es heißt „Stay home/Bleib zuhause“, tun viele genau das: Zuhause bleiben und es sich zuhause schön machen. Heißt ausmisten, aufräumen, im Garten werkeln. Doch Wertstoffzentren waren wochenlang zu, ebenso die Kompostieranlagen und Grünschnittplätze, Sperrmüll wird nicht abgeholt.

Viele oder wohl die meisten sammeln Grüngut im Garten oder im Außenbereich, ausrangierter Krempel wird im Haus zwischengelagert. Aber mit der Zeit wächst zunehmend auch der Unmut. Und so mancher lädt seine Kofferraumladung dann vor den Wertstoffzentren ab, fährt den Grünschnitt in den Wald. Oder stellt einfach alles an den Containerstandplätzen ab. Einen „besorgniserregenden Zustand der Containerstandplätze“ hatte der Entsorgungsverband Saar (EVS) in einem Rundschreiben von vergangener Woche moniert. Der EVS betreibt insgesamt 19 Wertstoffhöfe im Saarland, darunter auch im Saarpfalz-Kreis das Wertstoffzentrum am Zunderbaum in Homburg sowie die Wertstoffhöfe in Blieskastel und in Ormesheim.

„Der Druck aus der Bevölkerung, doch wieder die Wertstoffzentren zu öffnen, ist groß“, erklärte Marianne Lehmann, Stabschefin Kommunikation beim (EVS). Durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie war eine Öffnung der Grünschnittanlagen und Wertstoffzentren untersagt. Zudem gehe es auch darum, Personal sicherzustellen und vorzuhalten für die Aufgaben, die Priorität hätten: die Leerung von Restmüll- und Biotonne. Und es sei auch nicht damit getan, „einfach aufzumachen. Auch da sind Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und Abstandsregeln einzuhalten, weil der Kundenkontakt doch recht intensiv ist, beim Bezahlen, die Mitarbeiter beraten, begleiten teils an die Container“, so Lehmann. Aber man wolle „zügig öffnen“, in Abstimmung mit der Landesregierung, die dann den Betrieb wieder gestatten müsse.

Am Donnerstag hat Ministerpräsident Tobias Hans erklärt, dass Wertstoffhöfe und Kompostieranlagen ab diesen Montag, 20. April, wieder öffnen dürfen.

Das betrifft auch das EVS-Wertstoffzentrum am Zunderbaum in Homburg, ebenso die Grünschnittplätze in den Stadtteilen und bei der Firma Jakoby in der Michelinstraße.

Das Wertstoffzentrum am Zunderbaum wird nun am Montag (11 bis 16.30 Uhr) wieder öffnen, erklärt Homburgs Pressesprecher Jürgen Kruthoff.

Auch die neue Grünschnitt-Annahmestelle in der Neuen Industriestraße in Homburg öffnet am Montag (9 bis 15.30 Uhr). Gerade um den zu erwartenden hohen Andrang am Wertstoffzentrum etwas abzufangen, appelliert Kruthoff an diejenigen, die nur Grünschnitt abzugeben haben, die neue Sammelstelle in der Neuen Industriestraße, neben Thyssen-Krupp-Gerlach, zu nutzen. Oder etwas zu warten, denn die Grünschnittplätze in den Stadtteilen Beeden, Kirrberg, Einöd und Jägersburg sind generell mittwochs und samstags geöffnet. Wer noch keine Grünschnitt-Flatratekarte der Stadt hat (Preis: 25 Euro), kann sie auch kontaktlos online erwerben oder ab Montag in einem Container vor dem Rathaus kaufen.

Trotz der nicht geöffneten Abgabestellen verhalte sich die Mehrheit der Bürger in Homburg „weitgehend umweltfreundlich“, so Kruthoff. Die illegalen Ablagerungen hätten schon etwas zugenommen, „allerdings nicht gezielt an den Containerplätzen. Das heißt, dass dort so viel oder so wenig Unrat liegt wie sonst auch. Es gibt eben immer Menschen, die auch schon vor Corona ihren Müll dort abgeladen haben, diese brauchen keine Ausrede wie ein geschlossenes Wertstoffzentrum.“

In Bexbach ist man um die Öffnung der Kompostieranlage Hinter den Fichten (ab Montag, 9 Uhr), froh. Für die Schließung hat nicht jeder Verständnis: „Mich erreichen sehr viele Beschwerden diesbezüglich. Und natürlich beobachten wir vermehrt eine illegale Ablagerung wie andere Kommunen auch, von Sperrmüll bis Grünschnitt. Aber die Rechtsverordnung sagt eben aus, dass die Bürger das Haus nur in dringenden, nicht aufschiebbaren Fällen verlassen dürfen. Die Entsorgung von Grünschnitt gehört hierzu nicht“, so Bürgermeister Christian Prech.

Natürlich müsse man bei einer Öffnung der Anlage nun Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter ergreifen. „Ich kann mir eine Lösung vorstellen, wo nur ein Mitarbeiter vor Ort ist und für Ordnung sorgt, auf dem Radlader die Abfälle zusammenschiebt. Am Eingang wäre dann eine Box aufgestellt, wo jeder seinen Bon beziehungsweise Geld einwerfen kann, um Kontakte zu reduzieren“, so Prech: „Wir sind vorbereitet.“

Auch in Kirkel häuften sich in den letzten Tagen die Nachfragen nach einer Wiedereröffnung der Kompostieranlage in Limbach – „wir appellieren an das Verständnis der Bürger“, wie Dirk Pfeifer vom Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit sagt. „Es ist eben jetzt eine Ausnahmesituation.“ Der Bauhof verzeichnete „etwas mehr“ wilde Müllablagerungen als sonst, auch an den Containerstandplätzen, aber es sei „nicht so dramatisch“. Derzeit erarbeite der Bauhof ein Konzept zur Einhaltung von Sicherheits-, Hygiene- und Abstandsregelungen, wenn die Limbacher Anlage nächste Woche wieder öffne, das sei vermutlich am Dienstag oder Mittwoch der Fall, so Pfeifer.