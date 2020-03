später lesen Fastenaktion von Misereor Kirche ruft zur Hilfe für Not leidende Menschen auf Teilen

Die Corona-Pandemie hat das Leben der Menschen auf den Kopf gestellt, in so gut wie allen Bereichen. Und dies betrifft auch die Fastenaktion des Hilfswerks Misereor. Viele Aktionen und Veranstaltungen in den Gemeinden wurden abgesagt, und auch die Gottesdienste am fünften Fastensonntag, dem Misereor-Sonntag, 28. und 29. März, finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. ust