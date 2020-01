später lesen SV Bruchhof-Sanddorf Kinderturnen beim SV Bruchhof-Sanddorf Teilen

(red) Der SV Bruchhof-Sanddorf bietet ab Montag, 13. Januar, wieder eine Turnstunde für Kinder von ein bis drei Jahren an. Die Stunde findet immer am Montag von 15 bis 16 Uhr in der Schulturnhalle in Bruchhof-Sanddorf statt.