später lesen Kinder- und Jugendbüro der Stadt Homburg Anmeldung zum Ferienprogramm Teilen

Twittern



Das Kinder- und Jugendbüro bietet in den Osterferien wieder ein Ferienprogramm für Kinder von 6 bis 13 Jahren an mit diversen Ausflügen und Aktionen. Infos dazu gibt’s unter www.homburg.de. Die Anmeldung ist ab sofort möglich per E-Mail: Laura.Becker@homburg.de oder Sandra.Schatzmann@homburg.de sowie unter Tel. (0 68 41) 10 11 12 oder 10 11 13. red