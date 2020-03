später lesen Homburg Kinder- und Jugendbüro sagt Termine ab Teilen

Twittern



Das Kinder- und Jugendbüro Homburg sagt Aktivitäten ab. Betroffen sind die „Alles was rollt“-Termine sonntags in der Turnhalle der Grundschule Sonnenfeld, das Bastelcafé am 28. März, die Auftaktveranstaltung „Jugendbeirat Homburg“ am 31. März, der Selbstbehauptungskurs am 14./15. April sowie das Osterferienprogramm. Von red