Die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) hat alle Veranstaltungen bis Ende der Osterferien abgesagt. Dies betrifft neben den eigenen Bildungsangeboten in St. Ingbert und dem Bliestal auch alle Kooperationsveranstaltungen mit Verbänden, Häusern und Einrichtungen, wie zum Beispiel die Yogaschulen in Homburg, Bruchhof und Blieskastel. red

Darauf hat Gertrud Fickinger, die Leiterin der KEB Saarpfalz und West- und Nordpfalz, am Donnerstag noch einmal hingewiesen. Alle laufenden Kurse werden ausgesetzt und weitergeführt, sobald der Betrieb wieder möglich ist. Auskunft zu den Yogakursen erteilen die Kursleiter oder das KEB-Büro, Karl-August-Woll-Straße, in St. Ingbert. „Die Mitarbeiterinnen stehen für alle Fragen zur Verfügung“ so Fickinger.

Erreichbar ist das Büro unter Tel. (06894) 9 63 05 16, per Fax unter (06894) 9 63 05 22 oder per E-Mail unter kebsaarpfalz@aol.com.