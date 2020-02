später lesen Kammerchor Encore Kammerchor mit Stücken rund um die Liebe FOTO: Foto Veit FOTO: Foto Veit Teilen

Um das weite Thema der „Liebe“ geht es im Konzert am Freitag, 14. Februar, um 20 Uhr in der Kirche St. Andreas in Erbach. Unter den Motto „Let my love be heard“ wird der überregionale Kammerchor Encore kraftvolle und emotionale Chorwerke aus mehreren Epochen vorstellen. red