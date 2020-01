Wann kommt der Christbaum aus dem Haus? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Im Speyerer Dom dürfen Krippe und Bäume bis zum 2. Februar stehen bleiben. Andernorts will man die Tannen jetzt sofort loswerden. Die Stadt bietet eine kostenlose Entsorgung an. Von Ulrike Stumm

Das Weihnachtsfest ist vorüber, die etwas leere Zeit zwischen den Jahren hat man bewältigt, der Jahresanfang wurde gebührend gefeiert. Nun kommen die langen Wochen des Wartens auf den Frühling. Und des Aufräumens, denn in vielen Wohnungen ist man bei der Deko noch in Weihnachtsstimmung. Die Krippe steht weiterhin, Papiersterne kleben an den Fenstern. Der geschmückte Christbaum macht den Raum heimelig, aber eben auch kleiner.

In Sachen Weihnachtsbaum gibt es übrigens ganz unterschiedliche Typen und Traditionen. Während die einen die geschmückte Tanne früh im Dezember aufstellen und schon vor Silvester wieder aus dem Haus haben, retten andere ihn deutlich länger in den Januar hinüber, wollen sich noch ein bisschen Stimmung erhalten. Irgendwann ist aber jeder so weit: Der Baum muss raus. Spätestens dann, wenn man sich der Tanne nur noch ganz sachte nähert, damit sie nicht noch die letzten Nadeln verliert. Und nach der Üppigkeit der Weihnachtszeit ist so eine etwas purere Wohnung ja auch etwas Schönes. Satirisch thematisiert hat den Weihnachts(nicht)abschied Heinrich Böll in seiner Erzählung „Nicht nur zur Weihnachtszeit“. Hier besteht die Tante in der Nachkriegszeit darauf, dass der Weihnachtsabend jeden Tag gefeiert wird – nicht nur praktisch keine gute Lösung, auch in der Geschichte nicht.

Im Bistum Speyer ist die Frage, wie lange die Christbäume bleiben dürfen, nicht so ganz eindeutig geklärt. Das Aufstellen und Abräumen von Weihnachtsbäumen sei im Bistum nicht offiziell geregelt, hieß es auf Nachfrage von der dortigen Pressestelle. Pfarreien und Privatpersonen seien also frei darin, wie lange die Bäume aufgestellt bleiben. Es gebe aber verschiedene Termine, die sich eingebürgert haben. Im Dom zu Speyer bleiben die Weihnachtsbäume und übrigens auch die Krippe beispielsweise ziemlich lange stehen, nämlich bis zum 2. Februar. Das ist der Termin für das Fest Mariä Lichtmess. Erst danach werden die Bäume weggebracht. Lichtmess gehöre zwar nicht mehr zur Weihnachtszeit, habe aber inhaltlich eine verwandte Symbolik. So ließen sich durch Kerzensegnungen und Lichterprozessionen eine Verbindung zu Adventskranz und beleuchtetem Weihnachtsbaum herstellen, führt das Bistum aus.

Das ist aber nicht der einzige gängige Termin, um sich von Baum zu verabschieden. Es biete sich zum Beispiel auch das Dreikönigsfest am 6. Januar an, um den Baum abzuschmücken, so das Bistum. Die Weihnachtszeit ende am Sonntag danach, zwischen dem 7. und 13. Januar – diesmal also der 12. Januar – mit der „Taufe des Herrn“. Dieser Termin ist vermutlich für viele Menschen der einfachere, denn einen nicht nadelnden Baum bis Anfang Februar gibt es doch eher selten, so er denn nicht im Topf steht. Aber auch dann ist es für die Tannen im normal geheizten Zimmer schlicht zu warm.

Der Weihnachtsbaum war im Christentum ursprünglich übrigens der Paradiesbaum, so erklärt es das Bistum. Das heißt der Baum, von dem Adam und Eva sich ernährten. Die Kugeln stellten zum Beispiel die Äpfel dar. Seinen festen Platz im katholischen Brauchtum habe der Weihnachtsbaum erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts gefunden.

Wenn man nun also den für sich passenden Weihnachtsbaum-Abschiedstermin gefunden hat, stellt sich die Frage: Wohin damit? Wer nicht gerade zur Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen ins pfälzische Weidenthal reist – hier ist übrigens auch eine Saarländerin am Start –, der braucht eine andere Entsorgungsmöglichkeit. In Homburg bietet die Stadt diese beispielsweise ab Montag, 13. Januar, kostenlos an, sofern man den Baum komplett vom Schmuck befreit an bestimmte Sammelplätze bringt (Übersicht siehe unten). In manchen Orten holt auch die Feuerwehr den Baum ab, hofft im Gegenzug auf eine kleine Spende für ihre Arbeit.

Auch den markanten Bäumen in der Homburger Innenstadt schlägt bald die Stunde. Der Christbaum auf dem historischen Marktplatz werde nächste Woche am Dienstag oder Freitag nach dem Wochenmarkt abgefahren, hieß es von der städtischen Pressestelle. Er werde dazu zersägt. Wann der Baum auf dem Christian-Weber-Platz an der Reihe ist, sei noch nicht ganz klar. Das bedeutet: Es bleibt allen, die das schätzen, also noch ein paar Tage Weihnachtsstimmung beim Schlendern durch die Innenstadt.

