Im vergangenen Jahr feierte Homburg sein großes Partnerschafts-Jubiläum, denn 2019 war man genau 35 Jahre lang mit dem französischen La Baule verbunden. Und 30 Jahre mit dem thüringischen Ilmenau. red

Aus diesem Anlass gab es dann jede Menge besondere Veranstaltungen von der Ausstellung bis zu vielen Besuchen.

Nun, im Jahr danach, ist der Städtetags-Geburtstag zwar nicht mehr rund, aber gepflegt wird die Jumelage dennoch. So kündigt die Partnerschaftsbeauftragte Simone Lukas schon jetzt eine Reise an: Bei der geht es in die Partnerstadt La Baule, das man inklusive der Region im Frühling erleben kann. Gedacht ist sie für Bürger aus Homburg und Freunde der Biosphäre, Termin ist vom 17. bis 22. April. An dem Wochenende nach Ostern findet nämlich dort der traditionelle Umweltmarkt, der dem Biosphärenfest ähnele, „La Baule en Fleur“ statt, wozu jährlich Tausende von Besuchern strömen, schreibt Simone Lukas. Seit zwei Jahren habe auch Homburg als Partnerstadt einen eigenen Infostand, an dem zudem die Biosphäre Bliesgau das Saarland als vielfältige Tourismusregion präsentiert werde. Auch hiesige Bioprodukte könnten verkauft werden. Wer mitmachen möchte, kann sich ab sofort bei Simone Lukas anmelden. Vor allem die Produzenten und Handwerkskünstler des Biosphärenreservates seien mit ihren Produkten gefragt. Für die Gegend um La Baule sei zudem die Gründung einer Biosphäre geplant – so kann man sich vor Ort auch darüber austauschen und mit Tipps helfen.

Doch die Reise richte sich an jeden, der Interesse habe. Bei dem Besuch am Atlantik könne man sowohl die Partnerstadt, deren Region und die Menschen neu kennenlernen als auch alte Freunde wieder treffen.

Auch ein Programm hat Simone Lukas zusammengestellt, Das sei aber nur ein Angebot. Wer möchte, kann so zum Beispiel neben dem Badeort La Baule mit seinem langen Sandstrand das kleine romantische Hafenörtchen Croisic mit seinem Aquarium besuchen. Geplant sind beispielsweise auch Fahrten nach Vannes mit seiner Stadtummauerung und den Renaissancehäusern, in die mittelalterliche Stadt Guérande mit ihren Salzfeldern, aber auch in Künstlerateliers. Für Technik begeisterte Teilnehmer biete sich ein Besuch der Werft von St. Nazaire mit Führung durch die Baustelle der Luxusdampfer an.

Wer mitfahren möchte, der muss ein entsprechendes Anmeldeformular bis zum 31. Januar verbindlich einreichen, auch ein Anteil der Kosten muss überwiesen werden. Die Gruppe sei aus organisatorischen Gründen auf etwa 45 Teilnehmer beschränkt. Für weitere Infos, etwa zum Reisepreis, wie zur Anmeldung wendet man sich an Simone Lukas per E-Mail unter sim.lukas@web.de, an Sieglinde Volz, Telefon (0 68 41) 10 18 22, Fax (0 68 41) 10 18 10, oder an Petra Simon, Tel. (0 68 41) 10 16 02, Petra.Simon@homburg.de.