später lesen Am 24. März IHK Saarpfalz lädt zu Vortrag über Arbeitsrecht ein Teilen

Twittern



Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Saarpfalz lädt ihre Mitgliedsunternehmen und Mitarbeiter zur Infoveranstaltung „­Arbeitsrecht für Arbeitgeber – Das sollten Sie beachten“ am Dienstag, 24. März, 19 Uhr, in den Bankettsaal des Schlossberghotels in Homburg ­ein. Von red