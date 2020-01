Zum Konzert des Rockveteranen hätten sich die Veranstalter ein etwas größeres Publikum gewünscht. Von Sebastian Dingler

Ein richtiger Woodstock-Veteran ist er nicht, Iain Matthews von der Band Matthews Southern Comfort, aber irgendwie doch: Zwar war er nicht persönlich dabei bei dem berühmtesten Hippie-und Rock-Festival aller Zeiten. Er hatte jedoch schon 1970 einen Nummer Eins-Hit in den britischen Charts mit dem Song „Woodstock“, den Joni Mitchell geschrieben hatte. Den brachte Matthews mit seiner Band als Abschluss bei seinem Konzert im Homburger Musikpark.

Das ständig wiederkehrende „Got to get back home“ sangen am Ende alle mit. Der Song bedeute ihm immer noch etwas, stellte Matthews vorher klar. Aber schon das Programm vorher überzeugte die leider überschaubare Anzahl an Zuhörern an der Homburger Entenmühle. In einem Quartett sowohl auf Bass als auch auf Schlagzeug zu verzichten, ist schon gewagt. Aber den Schwerpunkt legten Matthews Southern Comfort auf die schönen Gitarrenklänge, die sauberen Harmoniegesänge und auch auf die Farbtupfer des Keyboards.

Matthews, der 73-jährige Brite, lebt seit 2000 in Amsterdam und ist seit einigen Jahren mit drei deutlich jüngeren Holländern unterwegs. Bart Jan Baartmans bediente auf hohem Niveau die elektrische Sologitarre, Eric de Vries spielte wie Matthews Akustikgitarre und sang die zweite Stimme. Am Keyboard ließ Bart de Win wechselweise Piano und E-Piano-Klänge erschallen und erwies sich als ebenbürtiger Solist zu Baartmans.

Kreis-Jugendamtsleiter Klaus Ruffing sagte zu dem Auftritt: „Mir hat’s sehr gut gefallen Die älteren Lieder waren für mich etwas runder. Es war aber insgesamt eine hervorragende musikalische Leistung. Nur schade, dass so alte Bands nicht mehr bekannt sind bei den jungen Leuten. Das ist noch handgemachte Musik, schade, dass die so wenige Zuschauer findet.“ Der Homburger Liedermacher Andreas Vogel meinte: „Super war’s. Unheimlich schön, fantastischer Gesang, auch der zweite Sänger. Ich habe noch ein Soloalbum von Iain Matthews von 1971, habe die immer mitverfolgt. Er war auch schon in Homburg allein auf der Waldbühne.“ Auch Stephanie Jürgen aus Neunkirchen war begeistert: „Ich kannte die schon, finde die klasse, habe die schon mehrfach live gehört. Der Gesang war schön aufeinander abgestimmt.“

Außergewöhnlich an dem Konzert war die Abfolge der Bands: Matthews Southern Comfort spielten als Haupt-Act zuerst, erst dann kam die „Vorgruppe“, die Akustikband E3 aus Südhessen. Veranstalter Achim Müller begründete die Abfolge damit, dass Iain Matthews nicht mehr der Jüngste sei und deswegen nicht mehr so spät auf der Bühne stehen wolle.

Also hatten die sechs Hessen den schwierigen Job, ein Publikum bei der Stange zu halten, das doch eigentlich überwiegend wegen Iain Matthews gekommen war. Das gelang ihnen bei den übrig Gebliebenen recht gut. Mit Akustikgitarre, E-Bass, Saxofon, Geige, Schlagzeug und Akkordeon bot die Band einen Country-mäßigen Sound. Gitarrist und Sänger Mark Patrick trug das entsprechende Cowboy-Outfit und machte seine Ansagen zunächst auf Englisch, ehe er sich eines Besseren besann. Stimmlich gefiel Saxofonist und Sänger Ralf Olbrich besser.

Neben Country und Folk gab es bei E3 auch einen großen Anteil irischer Musik, Anekdoten über dortige Pub-Besuche inklusive. Mit Akkordeonist Vassily Dück aus Russland und dem ungarischen Geiger Robert Varady hat die Band seit neuestem einen osteuropäischen Einschlag im Bandgefüge. Auch E3 überzeugten mit ihrem tollen Chorgesang und sehr guten Solisten. Von daher fiel das musikalische Niveau nicht ab gegenüber Matthews Southern Comfort.