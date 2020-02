später lesen An diesem Donnerstag in Homburg Pianist Neumann bei den Meisterkonzerten FOTO: obs / Georg Thum FOTO: obs / Georg Thum Teilen

Ein Konzert in der Reihe der Homburger Meisterkonzerte gehört den Meistern von morgen. Diesmal ist in dieser Nachwuchsecke an diesem Donnerstag, 6. Februar, 19.30 Uhr, der Pianist Robert Neumann im Saalbau zu hören.