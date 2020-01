später lesen Große Zeit Ausflug in die Geschichte von Homburg FOTO: Thorsten Wolf FOTO: Thorsten Wolf Teilen

Twittern



Zahlreiche mit der heutigen Kreis- und Universitätsstadt Homburg verbundene Zeugnisse befinden sich über die Stadtgrenzen hinaus in unterschiedlichen Museen, darunter auch in Saarbrücken im Museum in der Schlosskirche und in der „Alten Sammlung“ des Saarlandmuseums. red