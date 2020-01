Die Sicht war bestens in der Silvesternacht. Und so trafen sich wieder viele Homburger auf dem Schlossberg, um sich das Feuerwerk um Mitternacht anzuschauen. Geböllert wurde dann auch ordentlich. Von Sebastian Dingler

Wie immer versammelten sich viele Homburger zum Jahreswechsel auf dem Schlossberg, um dort gebührend Silvester zu feiern. Die spannende Frage in diesem Jahr war, ob denn das Böllern schwächer ausfallen würde aufgrund der Diskussion, die es in den vergangenen Tagen darum gegeben hatte. In verschiedenen Großstädten mit hoher Feinstaubbelastung war das Feuerwerk schon dieses Silvester verboten. Laut der Deutschen Umwelthilfe, die sich ja auch für Dieselfahrverbote einsetzt, erzeuge das Abschießen von Feuerwerkskörpern etwa 16 Prozent der Menge an Feinstaub, die jährlich durch den Straßenverkehr entstehe.

Die Erkenntnis auf dem Schlossberg, als Antwort auf die anfangs gestellte Frage, war klar: Zum Jahreswechsel, der ja auch ein Jahrzehntwechsel war, wurde eher mehr geböllert als in den Jahren zuvor. Dieses Jahr war allerdings auch seit langem einmal wieder die Sicht auf die Stadt klar, sodass das Feuerwerk bis nach Erbach und Bexbach gut verfolgt werden konnte. Möglicherweise, so vermutete es jedenfalls der dort anwesende Christian Schäfer, wollten die Böller-Freunde dieses Jahr noch mal so richtig die Sau rauslassen, bevor es vielleicht nächstes Jahr schon nicht mehr erlaubt sein werde. „Das ist wohl so eine Art Torschlusspanik.“ Die Feinstaubkonzentration auf dem Schlossberg stieg jedenfalls in Kürze auf wahrnehmbar unangenehme Werte und die Frage kam auf, wie lange jemand an einer Stuttgarter Kreuzung wohnen muss, um die gleiche Menge an Schadstoffen einzuatmen – mehrere Monate oder mehrere Jahre? Oder: Wie viele Zigaretten müsste er dafür rauchen? Messungen wurden jedenfalls nicht durchgeführt, und so blieb es für die Feuerwerker ein großer Spaß.

Der Blick über die Stadt war auf jeden Fall ein Erlebnis, von denen auch die anwesenden Kinder lange berichten werden können. Denn: Wer weiß, wie lange es das Silvesterfeuerwerk noch geben wird? Gabi Kiefer sagte, dass sie bestimmt schon seit 45 Jahren immer an Silvester auf den Schlossberg gehe. Ihr Eindruck: „Es war wahnsinnig viel. So viel wurde noch nie geknallt.“ Halb im Ernst, halb im Spaß meinte sie, das sei wohl der Protest gegen Greta Thunberg. Ein Kuriosum hatte Familie Dejon aus Kirrberg zu bieten: Sie hatte ihre Hundedame mit auf den Schlossberg gebracht. „Die ist krank und bleibt ungern allein zu Hause. Die ist auch ganz gechillt, das Feuerwerk macht ihr nix, das hat ihr noch nie was ausgemacht“, erklärte Frauke Dejon, die sich mit ihrem Mann Jörg und den Kindern Katharina und Emilia (drei und acht Jahre alt) das Spektakel ansah.

FOTO: Sebastian Dingler

FOTO: Sebastian Dingler

Der stellvertretende Ortsvertrauensmann für die Innen- und Altstadt, Markus Emser, hatte sich auch auf dem Schlossberg eingefunden. Auf ein „gutes und gesundes neues Jahr“ hoffte er, seinen Vorsatz dürfte er leicht umsetzen können: „So bleiben, wie ich bin.“

Während es in manchen Kneipen der Innenstadt eher ruhiger zuging, war die Musikkneipe Mandy’s Lounge in der Kirrberger Straße wie immer gut besucht an Silvester. Traditionell wurde dort die Musik etwas lauter gedreht als sonst. In diesem Jahr fehlten ein wenig die Discoklassiker, dafür wurde auf Rocksongs umso mehr abgetanzt: „Black Betty“, „Sweet Home Alabama“ und „Born to Be Wild“ sorgten für Riesenstimmung unter den zahlreichen Gästen. Peter Breit, der sich in der Bürgerinitiative „Erhaltet die Mastau“ engagiert, nahm sich fürs neue Jahr vor, mehr Geduld zu haben und mehr zuzuhören. Aber auch: „Aufmucken, ein bisschen Revoluzzer sein, wenn mir die Politik gewaltig auf den Senkel geht.“ Für 2020 erhoffte er sich, „dass die Menschen toleranter werden, dass alle ein bisschen mehr an Du und weniger an Ich denken“. Einen konkreten Plan für 2020 hat Christine Ethell: „Wenn alles gut geht und die Gesundheit mitspielt, mache ich dieses Jahr eine Weltreise: Ich gehe in der Südsee tauchen, also in Französisch-Polynesien, auf Vanuatu und den Cook Islands, und mache noch eine Rundreise durch Neuseeland.“

FOTO: Sebastian Dingler

FOTO: Sebastian Dingler

Marion Thiele de Zapata sagte, ein Jahreswechsel habe für sie große Bedeutung: „Für mich ist das ein Break und ein Neustart. Ich will noch achtsamer leben, noch mehr auf meine Gesundheit achten und noch mehr das tun, was mir Freude macht. Und mich nicht mehr so schnell aufregen.“

Da war der gute Vorsatz von Lothar Fuchs eher von profaner Art: „Nie mehr Alkohol! Das war zumindest der Vorsatz von gestern.“