Die Homburger Narrenzunft hat am Freitagabend Neuland betreten: Geboten wurde im Saalbau eine Programm-Kombination aus klassischen Fastnachtselementen, verbunden mit der Möglichkeit für Gäste, das Tanzbein zu schwingen, Von Thorsten Wolf

Stillstand ist Rückschritt, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit: Solche Sätze leiten gerne Veränderungen von Bekanntem und vermeintlich Bewährtem ein. Und sie stehen dabei auch für ein Risiko, das Risiko, bekanntes Terrain zu verlassen und Neuland zu betreten. Genau das hat die Homburger Narrenzunft (HNZ) am Freitagabend gewagt – mit der „Ersten Homburger Ballnacht“.

Geboren wurde dieses neue Konzept unter dem Motto „Tanz trifft Fastnacht“ vor dem Hintergrund einer in den vergangenen Jahren immer schwächer besuchten, ersten Sitzung der HNZ. Da stellte sich die Frage: Sich auf eine Sitzung beschränken oder etwas ganz Neues wagen? Die Homburger Narren entschieden sich für Letzteres. Eine Programm-Kombination aus klassischen Fastnachtselementen, verbunden mit der Möglichkeit für Gäste, ebenso klassisch das Tanzbein zu schwingen, sollte da doppelten Anreiz bringen. Für die Aktiven bedeutete dieses Konzept zudem, zumindest in Teilen weiterhin bei zwei Terminen den Lohn für monatelange Vorbereitungen zu ernten.

Ob dieses Konzept am Freitag aufgegangen ist? Was man sicher sagen kann: Die Stimmung im Kulturzentrum war prächtig. Die Fastnachts-Programmpunkte wurden frenetisch gefeiert. Und auch die Phasen, in denen getanzt werden durfte, erfreuten sich vorzeigbarer Nachfrage. Nicht verhehlen konnte der Freitagabend, und das sollte er auch nicht, dass es sich eben immer noch um eine Fastnachtsveranstaltung handelte, dass der Ausrichter immer noch ein Fastnachtsverein ist. Davon kündete dann auch schon der Auftakt mit einem schmissigen Auftritt von kleinen und großen HNZ-Aktiven zur Musik von „Let‘s twist again“, der stimmig Tanz und Fastnacht verband. Nach den Auftritten der Tanzmäuse und der Jugendgarde dauerte es dann aber noch fast eine halbe Stunde, bis das Moderatoren-Duo Sabine Engel, „ich bin die Fasenacht“, und Rolf Eutenmüller, „er ist der Tanz“, zum ersten Mal die Gäste auf die Tanzfläche baten.

In diesem Wechsel sollte es weitergehen. Dabei hatte man sich bei den Verantwortlichen der HNZ schon Gedanken gemacht, wie viel Fastnacht eine solche Ballnacht verträgt. „Wir haben zum Beispiel auf die Büttenreden verzichtet“, erzählte die zweite Zunftmeisterin Gaby Schmitt. Und es gab tatsächlich kein gesprochenes Fastnachtswort. Bei Einzelauftritten wie dem von Christoph Lesch als Fidelius stand die Musik ebenso im Vordergrund wie der Schau-Tanz bei den angekündigten Vorführungen der HNZ-Aktiven: Juniorengarde, Gypsys, Männergarde, Ratsgarde und die „Goldies eleven“ sollten phantasievolle Choreografien zeigen. Mit Sicherheit ein Höhepunkt in Sachen „Fastnacht“ am Freitagabend war der Auftritt der Flowerboys des KVB Bebelsheim, die mit ihrer buchstäblich teuflisch-guten Tanznummer den Saal rockten. Ein bisschen klassischen Fastnachts-Tanz gab es beim Auftritt des Mariechen-Medleys, Marschtänze wird es hingegen erst am kommenden Samstag bei der eigentlichen Sitzung der HNZ zu sehen geben.

Und was bot die Ballnacht für diejenigen, die fürs aktive Tanzen in den Saalbau gekommen waren? Nun, auf jeden Fall die Möglichkeit, nahezu in jedem Tanzstil übers Parkett zu fegen. Von Disco-Fox über Rumba und Jive bis hin zu Tango, Rock‘n‘ Roll und Salsa boten Take Five und ein DJ an Musik alles auf, was sich betanzen lässt. Zusätzlich konnten sich die Gäste bei einer Vorführung noch einen guten Einblick in Latein-Tänze verschaffen. Und ab 23 Uhr sollte der große Saal dann endgültig nur noch denen gehören, die bei der ersten Homburger Ballnacht „bis in die Puppen“ das Tanzbein schwingen wollten.

Das Motto der aktuellen Session „Weite Wüsten, heißer Sand – die HNZ im Morgenland“ konnte man angesichts des Freitags durchaus als Beschreibung für einen Aufbruch in unbekannte Gefilde verstehen. Mit dem Abrücken von einer klassischen Kappensitzung hin zu einer Ballnacht mit Fastnachtsanteil hat sich die NHZ auf etwas Neues eingelassen.

Ob es nach der Premiere einen Nachfolger im kommenden Jahr gibt, das werden die Verantwortlichen nach der Session mit Sicherheit entscheiden. Und wenn ja, was zu hoffen ist, dann wird man vielleicht auch nochmal darüber nachgedacht, wie es mit der Gewichtung zwischen Tanz und Fastnacht in der Zukunft aussehen soll. Auf jeden Fall hat der Freitag klar gemacht: Wer ein neues Ziel erreichen will, der muss einen ersten Schritt tun. Und der ist den Homburger Narren am Freitag gelungen.