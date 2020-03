später lesen Corona-Krise in Grand Est Hilfe aus Homburg für Metzer Patienten FOTO: BeckerBredel FOTO: BeckerBredel Teilen

Zwei Rettungshubschrauber sind am Montag an der Uniklinik in Homburg Richtung Metz gestartet, um Corona-Patienten zur Behandlung abzuholen. PM