Dia- und Filmabend beim Heimat-, Kultur- und Verkehrsverein Vor- und Rückschau auf die Fahrten

(red) Der Heimat-, Kultur- und Verkehrsverein Jägersburg lädt zu einem Dia- beziehungsweise Filmabend für Freitag, 14 Februar, ab 19 Uhr in den Saal der Gustavsburg ein. An diesem Abend gibt es zunächst eine kurze Einführung und einige Fotos zur bevorstehenden Studienfahrt, die von Montag, 8. bis Sonntag, 14. Juni, an die Ostsee führt.