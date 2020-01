später lesen Kurs des Frauenbüros Heilfasten im Frauenforum Teilen

Das Frauenbüro des Saarpfalzkreises bietet am Dienstag, 4. Februar, 19 Uhr, einen Vortrag zum Thema Heilfasten im Frauenforum am Scheffelplatz in Homburg an. Dozentin ist Gabriele Marner-Büdel, der Eintritt ist frei. Von red