Neujahrsempfang der Homburger Grünen am Freitag

Die Homburger Grünen laden am Freitag, 31. Januar, 19.30 Uhr ins Bistro 1680/Altes Rathaus zum Neujahrsempfang ein. Wie Marc Piazolo mitteilt, biete man neben einem Rückblick auf das für die Grünen erfolgreiche Jahr 2019 einen Ausblick auf die Herausforderungen des diesjährigen Jahres. Von red

„Wir zeigen auf, mit welchen Themen wir Schwerpunkte für die Arbeit im Stadtrat setzen wollen – und wie wir einiges für unsere Heimatstadt Homburg schon umgesetzt haben“, so Piazolo. Klimaschutz, die Entwicklung am Schlossberg, die Sparanstrengungen der Stadt bis hin zur Waldruhestätte kämen zur Sprache – ebenso wie die veränderte Gesprächskultur im Rat. In lockerer Atmosphäre werde es genügend Raum für anregende Gespräche geben. Hierzu lade man die Homburger Öffentlichkeit herzlich ein.