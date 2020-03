Grundschüler, die näher als zwei Kilometer an der Luitpoldschule in Erbach wohnen, erhalten nun keinen entsprechenden Zuschuss mehr. Dagegen regt sich Widerstand. Nun ist das Bildungsministerium am Zug. Von Eric Kolling

Es schwelt wieder Ärger in Reiskirchen und diesmal ganz abseits von umstrittenen Bauprojekten wie Lärmschutzwänden, der Sanierung des Rastplatzes, der A6-Auffahrt Ost oder der Abhängung des Ortes infolge des Drei-Ohren-Baus. Diesmal geht es um das Thema Schülerbeförderung, genauer gesagt: Ab dem Schuljahr 2020/21 werden Zuschüsse der Stadt dafür gestrichen, dass die Kinder aus dem Grundschul-losen Stadtteil mit dem Stadtbus in die Luitpoldschule nach Erbach kommen.

Das Homburger Schulamt verschickte im Dezember ein Schreiben mit dem Betreff „Schülerbeförderung der Grundschule Luitpold“ und erinnerte darin, dass bisher alle Kinder aus Reiskirchen von der Stadt als zuständigem Schulträger eine Gratis-Busfahrtkarte erhielten. Allerdings stehe diese laut Gesetz nur denjenigen Kindern zu, deren einfacher Schulweg länger als zwei Kilometer ist. Homburg habe das in der Vergangenheit „großzügig ausgelegt“, heißt es in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt. Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage könne man die Buskarten aber jetzt nicht mehr allen Kindern sponsern.

Die Ortsvertrauensleute Kristina Kulzer-Weber und ihr Stellvertreter Torsten Feix suchten laut Online-Portal „Homburg1“ zusammen mit dem Vorstand des Bürgervereins Reiskirchen und der Stadtverwaltung eine Lösung, in Reiskirchen fand ein Informationsgespräch mit Betroffenen statt. Geäußert wurde die Sorge, dass der Schulweg nun mit öffentlichen Bussen aus Waldmohr oder Bexbach zu strapaziös, überfordernd und schlicht zu gefährlich ist.

Stadtsprecher Jürgen Kruthoff bestätigt auf Anfrage, dass die Übernahme der Kosten der Schülerbeförderung der Grundschulen für die Kreisstadt Homburg als Schulträger eine Pflichtaufgabe ist – wenn der Schulweg die zwei Kilometer übersteigt. „Bei den Schülern, die im Stadtteil Reiskirchen wohnen und die Grundschule Luitpoldschule besuchen, ist dies überwiegend nicht der Fall: hier beträgt der einfache Schulweg zum Teil deutlich weniger als zwei Kilometer“, so Kruthoff. Zur Übernahme der Kosten „fehlt es schlicht an einer gesetzlichen Ermächtigung“. Es stimme auch nur zum Teil, dass die Entscheidung zur Streichung nur auf Sparzwänge beziehungsweise der aktuellen Haushaltslage der Kreisstadt Homburg beruhe. Es gehe um die fehlenden gesetzlichen Grundlagen. Die Haushaltslage habe nur insofern damit zu tun, als dass man in ihrem Zusammenhang alle Ausgabeposten auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft habe. Bereits 2018 hätten sich Zweifel an den Zuschüssen für alle Kinder in Reiskirchen ergeben, doch eine Art Übergangsjahr habe man noch gewährt. Warum man früher allen Schülern die Gratis-Tickets gewährt habe, lasse sich nicht mehr rekonstruieren.

Betroffen seien nun etwa 50 Schüler, die allesamt in Reiskirchen wohnten. Dabei fielen jährlich Kosten in Höhe von rund 25 000 Euro an. „In allen anderen Stadtteilen, die innerhalb der Schulbezirksgrenzen der Grundschule Luitpold liegen, beträgt der einfache Schulweg mehr als zwei Kilometer, sodass hier die gesetzlichen Voraussetzungen für die Übernahme der Kosten der Schülerbeförderung vorliegen“, so Kruthoff. Man habe keine Kenntnis darüber, dass das Problem auch anderswo in Homburg außerhalb von Reiskirchen in dieser Form auftrete.

Doch Ausnahmen sind möglich – wenn der Schulweg zwar kürzer als zwei Kilometer, aber nach einer Prüfung durch die Schulaufsichtsbehörde als besonders gefährlich oder schwierig eingestuft wird. Eine solche Prüfung obliege in diesem Fall dem Bildungsministerium, „der zu prüfende Schulweg wird abgelaufen und dann bewertet. Dabei werden Vertreter der Schulaufsichtsbehörde, der Schulleitung, der Elternvertretung, des Schulträgers sowie der Polizei einbezogen“, schildert Kruthoff. Sei die Gefährlichkeit zu bejahen, dann müsse die Kreisstadt Homburg weiterhin die Schülerbeförderungskosten zahlen.

„Nach unserem Kenntnisstand werden die entsprechenden Anträge durch die Erziehungsberechtigten der betroffenen Schüler gesammelt und gebündelt an die Schulaufsichtsbehörde gestellt. Im Rahmen dieser Prüfung werden auch die etwaigen Alternativrouten thematisiert.“ Die Stadt warte das Ergebnis der Prüfung ab und entscheide dann über die weitere Vorgehensweise. „Die Entscheidung, den vorgenannten Weg zu gehen, wurde durch die zuständige Amtsleitung nach Rücksprache mit der Verwaltungsspitze gewählt“, erläutert der Stadtsprecher.