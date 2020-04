Die Freibäder werden für die Saison vorbereitet, obwohl derzeit niemand weiß, wann diese beginnen wird. Von Thorsten Wolf

Das Wetter hat fast schon Vorsommer-Charakter, der Wonnemonat Mai steht in den Startlöchern. Um es kurz zu machen: Die Freibad-Saison steht vor der Tür. Alles wäre also perfekt – würde man bloß wissen, wie sich die Corona-Epidemie weiterentwickelt und welche Auflagen in den kommenden Monaten noch gelten, verschärft oder im Umkehrschluss gar abgeschafft werden könnten.

In Homburg, Bexbach und Kirkel stehen insgesamt vier Bäder quasi in den Startlöchern: Das Homburger Kombibad Koi, das Bexbacher Freibad Hochwiesmühle, das Limbacher Solarfreibad und das Naturfreibad in Kirkel-Neuhäusel. Was klar ist: Eine entsprechende Anfrage zu den Modalitäten einer Wiederöffnung der Bäder unter den Vorzeichen einer möglichen Lockerung der Corona-Auflagen am Mittwoch musste und konnte von den Verantwortlichen nur unter aktuellem Vorbehalt gegeben werden – immerhin berieten eben an diesem Tag die Bundesregierung und die Länder gemeinsam über das weitere Vorgehen.

Wie sieht nun die Freibad-Lage in unserer Region aus? In Homburg ist die Situation eine andere als in den Nachbarkommunen Bexbach und Kirkel. Das Komibad als PPP-Projekt von Stadt und privatem Betreiber ist als Ganzjahres-Anlage konzipiert. Lediglich die Außenbecken werden über das Winterhalbjahr geschlossen, Hallenbad-Bereich und Sauna sind immer geöffnet – eigentlich. Natürlich hat die Corona-Epidemie dazu geführt, dass das Bad aufgrund der Auflagen derzeit komplett geschlossen ist. Doch an der Hinkelsbix ist man bereit. Koi-Geschäftsführer André Weißenburger: „Wir haben unmittelbar nach der behördlichen Schließung mit der jährlichen Revision in unserem Hause begonnen. Dazu gehört auch, dass wir unser Freibad so weit wie möglich vorbereiten.“ In Anbetracht der derzeitigen Situation bedeute dies, so Weißenburger erläuternd, allerdings nicht, „dass wir kurzfristig in Betrieb gehen könnten mit unserem Freibad. Allerdings haben wir schon die Dinge vorangebracht. Jetzt gilt es zu warten, wann wir wieder unsere Türen für die Gäste öffnen können.“

Auch in Bexbach hat man sich auf die kommende Badesaison vorbereitet. „Die Vorbereitungsmaßnahmen zur Eröffnung sind zunächst planmäßig angelaufen: Das Becken wurde komplett gereinigt und die Außenanlage auf Vordermann gebracht. Sanierungs- und Wartungsmaßnahmen sowie kleine Reparaturen, Rasen mähen, Hecken schneiden wurden erledigt“, so Guido Schick, der Geschäftsführer der Bexbacher Stadtwerke als Träger des Freibads Hochwiesmühle. „Die Befüllung des Schwimmbeckens wurde allerdings zunächst ausgesetzt. Fazit bis hierhin: Wir sind auf die Badesaison vorbereitet, auch wenn sie später beginnt.“ Für die anstehende Saison hat man an der Hochwiesmühle einiges saniert und auch einige Neuerungen im Angebot. Schick: „Das Podest um die Sprungtürme wurde komplett saniert. Auch gibt es die Feierabendkarte ab diesem Jahr zusätzlich als Zehner- und Saisonkarte, sodass man in den letzten 90 Minuten besonders günstig baden kann.“ Ab dieser Saison könne zudem neben Volleyball und Beachsoccer auch Beachtennis gespielt werden. „Dafür wurde extra ein Netz angeschafft. Gäste können sich das entsprechende Equipment vor Ort ausleihen.“ Und auch wenn die Corona-Epidemie derzeit vieles in der Zukunft mit Fragezeichen versieht, hat man zwei neue, große Veranstaltungen im Portfolio: am 30. Mai Cinema Beach mit Spiele ohne Grenzen, Kino und Nachtschwimmen und am 15. August für Nachtschwärmer Cocktails & Music mit Lounge und Cocktailbar, Live-Musik und Nachtschwimmen. Guido Schick machte aber deutlich, dass diese angedachten Termine natürlich von der Entwicklung der Corona-Krise abhängen. Neu sei auch, dass die Bexbacher Stadtwerke mit ihrem Warmfreibad Hochwiesmühle ab sofort auf Facebook (Stadtwerke Bexbach) und Instagram (freibadhochwiesmuehle) zu finden seien. Dort gebe es entsprechende Informationen zu Terminen, Aktionen und vielem mehr.

In Kirkel geht, von den aktuellen Corona-Krise erstmal unbenommen, alles seinen gewohnten Gang. „Zurzeit laufen die verschiedenen Vorbereitungsmaßnahmen zur Eröffnung der Badesaison auf vollen Touren“, erklärte Walter Rudkte vom gemeindeeigenen Immobilien- und Freizeitbetrieb. „Außer den üblichen Reparaturarbeiten sind keine größeren Investitionen beziehungsweise Neuerungen an den Freibädern vorgesehen.“ Und wann könnte es im Fall der Fälle losgehen? „Sollten die Beschränkungen aufgehoben werden, ist die Eröffnung für den 16. Mai vorgesehen.“

Es wird nun also darauf ankommen, ob und wie besagte Beschränkungen aufgehoben werden und wie möglich Auflagen in den Bädern umgesetzt werden können. Bereit für einen Sprung ins vielleicht kalte Wasser, gleich wann auch immer, scheinen Homburg, Bexbach und Kirkel auf jeden Fall. Jetzt müssen nur noch das Virus und das Wetter mitspielen.

FOTO: Jennifer Klein